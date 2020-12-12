弦雅今首輪開售53伙　截至中午12時半暫售出42伙｜持續更新

由佳兆業集團（1638）及宏達控股（8117）合資發展的長沙灣醫局街單幢盤弦雅，今日（12日）首輪銷售，涉53伙，另有兩伙於同日進行招標。第一組買家於早上10時開始登記，現場所見，有數十名準買家及代理在等候揀樓。

【12:30】42伙單位獲揀選



截至中午12時半左右，現場消耗板顯示約有42伙單位獲揀選認購。

【12:00】準買家近半為30歲以下年青客源

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行獨家代理的弦雅今售53伙，買家出席率約七至八成，來自九龍區的佔七成，新界及港島客分別佔兩成及一成，客源以用家主導。他又指，首批可售單位折實售價全數低於620萬元，成功吸引30歲以下的年青客源，佔近半數，料傍晚時分可沽清首批單位。

就港府宣布成功購入新冠肺炎疫苗，最快明年一月供港人接種，陳永傑認為疫情有新進展，為大市帶來正面訊息，料本月一手成交1,200至1,300宗，較上月跌一半，全年一手成交料約1.4萬宗 。如明年疫情受控，料首季會是新盤開售高峰期，樓市將反彈。

【10:15】數十名準買家及代理等候揀樓

今天推售的53伙，包括26伙一房戶及27伙開放式戶，折實售價由385.13萬至617.18萬元，折實呎價由17,997元至21,748元。另外兩伙招標單位為特色戶，分別是25樓A室及B室，面積分別294及283平方呎，各連172及163平方呎天台。項目日前累接獲約350個認購登記。

↓弦雅示範單位圖輯↓