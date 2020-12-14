和富中心同層兩伙5500萬沽破頂　代理料「前後打通」炮製相連戶

大型藍籌屋苑錄得矚目相連戶成交個案，北角和富中心有兩伙同層高層單位分別以2,750萬元沽出，合共成交價高達5,500萬元，創屋苑成交價新高紀錄。有代理指，新買家為用家，預計將會「前後打通」炮製一個實用面積逾2,600平方呎的相連戶。

據資料顯示，和富中心6座高層A及B室，獲一組買家分別以2,750萬元登記購入，合共涉及5,500萬元。該兩個單位實用面積分別1,308平方呎，每個單位為三房一套連工人房間隔，合計面積共約2,616平方呎，即成交呎價約21,024元。

和富中心6座高層A及B室，客廳及工人房可前後打通，以作相連戶。（世紀21資料）

住戶可繞圈子走 小朋友可「捉迷藏」

世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，上述單位享有開揚海景，為相當罕有的一對樓王單位，預計新買家購入後將會作自用，並會「前後打通」兩個單位作相連戶，意思即在客廳及工人房打通，令整個單位變成一個可以繞圈子走的相連戶，笑言小朋友可以玩「捉迷藏」。

他又指出，上述情況非常少有，全個屋苑也不多於8個同類個案，因此區內代理稱呼此類交易為「BINGO」。

兩單位作收租用途 新買家或「冇睇樓」入市

此外，他又指出，原業主為投資者，該兩個單位購入後分別作收租用途，過去一直未有打通，預計目前兩個單位每月共收約4.5萬元。他又預計，由於單位有租約在身，估計新買家或許在未能睇樓的情況下入市。

北角和富中心。（資料圖片）

原業主前後斥資3480萬購入兩單位

翻查資料，原業主於2008年率先以1,300萬元購入上述A室，隨後在2012年再以2,180萬元購入B室，即當時合共斥資3,480萬元。以此計算，是次易手原業主帳面大賺2,020萬元或58%。