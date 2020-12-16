美聯：樓市首現一手跌、二手升格局　料明年樓價穩中向好

今年受新冠肺炎疫情影響，樓價持續反覆波動。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，今年全年樓價「窄幅上落」，美聯樓價指數本年迄今僅累跌約0.3%，而且，是自2013年一手銷售新例推出後，樓市交投首現「一手跌、二手升」的局面。他預料疫情影響減退後，加上低息環境及剛性需求強下，料樓價穩中向好。

今年全年樓價累積跌約0.3%

至於就部分市民移民而轉售物業，他坦言供應增加機會不大，因為過往有不少市民未必適應當地生活而回流番港。

美聯樓價指數本年迄今僅跌約0.3%。（資料圖片）

一手「量額齊跌」 二手「量額齊升」

成交方面，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，受疫情及限聚令，一手推盤步伐減慢，加上政府放寬按保，不少一手買家流去二手市場。今年的全新盤數目由去年的18,316伙，跌至截至本月13日為止的13,146伙，較去年全年跌逾28%。

同時，銷售亦出現「量額齊跌」，他估計今年新盤銷售量錄約1.45萬伙，按年跌約22%：全年銷售金額估計錄約1,620億元，按年亦跌近兩成。

二手市場方面，出現「量價齊升」的情況。劉嘉輝料全年二手住宅註冊量可達約4.7萬宗，按年約13.9%；金額有機會達3,770億元，創10年新高。

一手銷售亦出現「量額齊跌」。（資料圖片）

受惠於去年放寬按保，逾600萬至1,000萬元二手交投量較去年全年大升42.7%，跑贏大市。不過，逾2,000萬元二手交投量的跌幅最大，較去年全年跌約15.7%，其次是600萬元或以下的下跌8.9%，至於逾1,000萬元至2,000萬元亦較去年全年跌約1.9%。

料明年新盤銷售量達1.8萬伙

布少明又預料，明年全新盤單位總數有32,730伙，以元朗及天水圍的7,570伙居首，其次是將軍澳及西貢的4,296伙，啟德及觀塘的4,251伙則佔全港第三。他估計明年新盤銷售量或反彈至1.8萬伙，金額更有機會創一手銷售新例以來新高；二手則再度「量額齊升」，宗數有機會達至5萬宗，創9年新高，金額或創11年新高。