利嘉閣全年佣金跌一成　料明年中小型樓價升最多10%

今年新盤成交量減少，拖累代理行佣金收入回落逾一成。不過，隨疫苗利好消息出現，利嘉閣預料，肺炎疫情將於明年結束，待限聚令放寬及通關後，發展商將積極推盤，預計明年樓市量、價齊升，中小型住宅樓價料可升最多一成。

廖偉強：明年豪宅看漲5%

利嘉閣地產總裁廖偉強預計，明年新盤料錄可觀增長，一手成交宗數料達1.9萬宗，按年上升26%；二手市場繼續受惠「林鄭PLAN」刺激，相關成交個案明年可達約4.1萬宗，較去年微升2.5%；而明年中小型樓價預計可升8至10%，豪宅則看漲5%。

廖偉強預計，明年中小型樓價可升8至10%，豪宅看漲5%。（資料圖片）

今年新盤成交量按年挫27%

不過，綜觀今年樓市表現，利嘉閣地產董事陳大偉表示，一手市況較為疲弱，今年全年一手成交宗數料約1.51萬宗，涉資約1,739億元，分別按年下挫27%及23%，平均每宗一手買賣的成交價為1,154萬元，按年微升6%。

平均每宗二手買賣價僅862萬 按年跌2%

二手市場交投則相對較旺，今年全年料錄約4萬宗買賣，按年升14%，涉及金額共約3,493億元，較去年增加12%，創過去10年新高。不過，平均每宗二手買賣成交價僅為862萬元，按年回落2%。此外，今年每宗二手個案轉手平均賺幅為74.6%，較去年的85.8%，下降11.2個百分點。

今年每宗二手個案的轉手平均賺幅為74.6%，較去年的85.8%，下降11.2個百分點。（資料圖片）

明年增10間分行及400人

至於集團明年部署，廖氏指出，今年分行數目由216間減至目前的200間，減幅約7.4%，而人手則由2,400人增加至2,600人，增長約8.3%，增幅較預期緩慢。他預計，明年市況改善，該行分行數目將增加10間，並增聘人手400人，目標人手數目為3,000人。

他又表示，2019年該行的佣金收入高達約17億元，惟今年料跌約一成多，而明年的目標升幅為兩成。