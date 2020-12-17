美聯環球﹕量寬帶動全球樓市　悉尼樓價疫市升12%　港升不足1%

新冠肺炎疫情肆虐全球，樓市價格卻不跌反升，據美聯環球統計全球14個主要城市，過去一年的樓價均錄增長，升幅介乎少於1%至12%。當中，以澳洲樓價升幅最多，如悉尼及布里斯班今年全年樓價料各升12%及10%；至於香港樓價全年料升不足1%，為14個熱門城市中升幅最少，跑輸大市。

美聯環球營業董事（國際房地產）周定國預料，全球樓價上升，主要受惠聯手「放水」（量化寬鬆）刺激經濟，令資金流入各地樓市，市場亦憧憬「疫」後復甦。他估計，明年上半年環球樓價有望再升5%至10%，當中，英國及澳洲受惠不同利好樓價的因素，樓價有望「跑贏」。

美聯環球營業董事（國際房地產）周定國預料，明年上半年全球樓價有望再升5%至10%，尤其看好英國及澳洲，樓價有望「跑贏」。，

料明年上半年全球樓價升10%

周定國指，在14個城市中，今年悉尼及布里斯班的樓價升幅最為顯著，預期悉尼樓價全年可錄約12%升幅；至於布里斯班亦有約10%升幅，原因是當地有較多國際人口及留學生，而布里斯班的物價亦相對其他澳洲城市較低，不少投資者看好當地住屋需求，從而吸納當地地皮。展望未來，周定國則看好明年英國及澳洲的樓市尤其具上升空間。

在一眾城市中，澳洲悉尼及布里斯班的升幅最為顯著。（美聯環球提供）

此外，美聯環球接獲的置業查詢個案中，英國及澳洲的查詢量較高，當中英國查詢量按季增逾三成，澳洲亦升近兩成，相信主要由於兩國分別推出放寬港人移民政策，吸引港人考慮到當地置業及居住。

赴英人數大增 刺激明年樓市表現

周定國續指，隨英國公佈最新BNO安排，市場預期未來港人赴英或數以十萬計，相信將大大帶動對當地物業的需求，刺激明年樓市表現。就英國可能以「硬脫歐」方式離開歐盟，周定國則認為，有不少歐洲大型公司的總部即將遷往英國，相信英國物業仍有升值空間。

至於不少人投資倫敦時會選擇一、二線物業，因區內樓價較為保值，但樓價及地價亦相對較高。周定國建議，可考慮三線以外之地區，因樓價相對有一半的折讓，且當區來往通勤亦見方便。