買家曝光｜大劉前女友呂麗君幕後軍師　2億購山頂裕熙園洋房

山頂裕熙園的買家身份曝光。8月份山頂貝璐道裕熙園一幢洋房，透過買賣公司形式以約2億元易手，新買家為劉鎮鴻（LAU, CHUN HUNG JEFFREY）。據了解，劉鎮鴻為「大劉」劉鑾雄前女友呂麗君的投資策略幕後軍師，其父劉壬泉則為恒基的老臣子。

據土地及公司註冊處資料，持有上述裕熙園洋房的公司為萬暉投資有限公司（FANCY BRIGHT INVESTMENT LIMITED），該公司新近已更換董事，董事一職現由劉鎮鴻擔任。

資料顯示，該洋房實用面積3,436平方呎，是次成交呎價約58,207元。據悉，上址去年4月份曾叫價2.68億元放售，即一年多大幅減價約6,800萬元或25%。而洋房的原業主於2000年以約4,280萬元購入上述物業，持貨20年帳面仍然大賺3.67倍。

與前特首梁振英為鄰

裕熙園僅提供5幢洋房，業主均為知名人士，其中，A號及B號洋房由全國政協副主席、前特首梁振英持有；而E號洋房則由周啟邦夫人譚月清的媳婦黃泳霖，於2012年以2.2億元購入，面積同為3,436平方呎，當時實用呎價約64,028元。

事隔八年，屋苑再錄二手成交，但新成交價較八年前的造價相差2,000萬元、即回落約一成。撇除E號洋房屬單邊位置等優勢，反映期內屋苑的樓價未有漲幅。