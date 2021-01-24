驗樓｜長沙灣凱德苑油漆透底　明哥：已較過往居屋進步

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-24 12:43

每年居屋「大抽獎」，市區盤定必成為搶手貨。於2019年接受申請的居屋長沙灣凱德苑，去年底陸續入伙，記者早前隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收凱德苑一伙的高層單位，面積約398平方呎，樓價約315萬元，評分只有55分，屬「尚可」（D-）合格水平，明哥指，分數雖然僅僅合格，不過整體質素較過往居屋有進步，

凱德苑位於長沙灣發祥街西5號，距離港鐵南昌站約5分鐘步程，前往長沙灣站則需約15分鐘路程，鄰近有南昌站上蓋商場V Walk，交通購物配套算完善。（余俊亮攝）

由於居屋交樓不會提供地板、圍欄、假天花、浴櫃及廚櫃，故此五項工種不在計分範圍內。而是次主要扣分位是油漆、門、鋪磚及門窗。明哥指，整體質素比過往居屋有進步，單位並沒有漏水問題，空心磚不算太多，其他執修問題亦「唔難執」。

門框及地腳線未有做好修口

扣分位之一為大門及房間門，其中，浴室門未有加上飾面防水；門框的膠邊未有「黏實」；而地腳線亦沒有用唧膠做好修口，出現罅隙。明哥提醒如在浴室洗地，水容易滲出浴室外。

同時，浴室的窗底發現有3塊空心磚，明哥形容「超曬標」，需要全塊磚更換。明哥透露，如在空心磚上放置重物，或會因空心磚無法承載而壓破。另外，如空心磚積水，有機會令其變色，更甚的是防水層破損的話，令水滲漏至下一層單位。

此外，浴室的水龍頭有刮花及花曬有污漬。而浴室天花水喉的修口位未有修好及有修水裂紋。

明哥：修口其實好簡單 但都冇做

大門的地腳及門框同樣沒有做好修口，明哥直指，「呢啲（修口）其實好簡單，搵唧膠封左佢就可以，但（承建商）連唧膠都冇做」。另外，大門的門鉸未有調校好，加上有石屎落在框腳，令門線與門框間有虛位。如遇上較大的風壓，大門有機會「閂唔實」，需較用力才能把門鎖上。

油漆透底 明哥：好薄好透

另一大扣分位為油漆部分，明哥直言「油漆做得好差，好多位置透底，即係簡單黎講，好薄好透。」所以，他建議重新翻新牆身，扇灰、重髹油漆。此外，廚房也發現不少瑕疵，包括地台有一塊空心磚、鋅盤檯面有刮花。

減音窗礙景觀 明哥提醒：不能拆走

由於大廳外望高速公路，故單位設有減音窗，採雙層玻璃設計，料可減少約8分貝，從而減低分貝及保持通風。不過，減音窗影響景觀，令窗外的景色變得模糊。明哥解釋，根據《環境影響評估條例》，如1小時內有十分之一的時間超出70分貝，便需要設置隔音設備，業主亦不能自行拆走減音窗。

不過，明哥提醒業主在清潔減音窗時，或需花上更多時間。在遇上大雨時，需要把窗關上，否則容易在窗台積水。

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