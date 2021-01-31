驗樓｜油塘曦臺獲90分　露台摺門設三種開法　惟屋主或會被困屋外

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-01-31 17:38

由宏安地產（1243）、旭輝控股集團（0884）合作發展的油塘曦臺，上月陸續收樓，記者與資深驗樓師賴達明（明哥）前往驗收一個面積約494平方呎的兩房單位，明哥大讚單位質素高、手工不俗，需要修繕地方不多，並給予90分高分。其中，單位內一個創新設計獲明哥大讚，更指「驗樓嚟講，我都係第一次見。」

油塘曦臺距離港鐵油塘站大約10分鐘步程，惟因項目位置鄰近工業區，故每當有貨車經過時，低層或受車聲影響。

主人房高位疑有20厘米空鼓

是次明哥驗收單位，並沒有發現漏水、玻璃崩裂及空心磚等常見問題，「整體嚟講都OK嘅，當然仲有野要執啦。」他表示，「單位衰一樣野」，就是主人房牆身出現兩處批盪空鼓，當中，牆身高位更發現估計有超過20厘米的批盪空鼓，日後有機會出現爆裂的風險。

明哥指，由於該批盪空鼓位處於房間牆身的較高位、靠近天花，且涉及大面積，故建議業主盡快處理，否則若日後相關位置鬆脫掉落，或會造成危險。

除主人房的批盪空鼓要處理，明哥發現單位外的冷氣（室外機）掣面表面邊沿位置未妥善封好，雨水有機會從罅隙流入，造成漏電或「跳掣」。明哥建議業主要求發展商將罅隙重新密封。

至於手工方面，明哥大讚單位的玻璃質素相對其他新樓好，並無發現太多「崩、花、裂」的情況；單位的鋪磚手工亦不俗，並無發現有空心磚，屋內亦無發現漏水的情況。

修繕地方皆屬輕微問題

單位經明哥仔細驗收後，發現需要修繕的地方都屬輕微問題。當中包括門鉸有鏽、門框及門扇有污跡、門框膠邊破損、門框及門扇玻璃刮花；客房幕牆外框膠邊破損；廚房門外木地板有鬆；浴室窗外冷氣製冷機頂有鏽、廚房爐頭有污跡；牆身油漆有收水裂紋；窗台石材輕微崩；牆邊掃口有罅隙；窗台框及圍欄頂輕微刮花；以及地台排水口及廁板之螺絲有鏽跡。

明哥建議業主將掣面罅隙重新封密，免得日後造成危險。（李澤彤攝）

明哥：第三種開法我都係第一次見

至於曦臺的露台設計，令擁有廿年驗樓經驗的明哥亦大讚。原來單位連接露台的一扇門，是採用「摺門」、「拉門」及「通風窗」三合一設計。除了一般最普通的全開模式、即把摺門全拉開，若果業主只想出入露台而不想打開整扇門，則可以選擇使用雙門、即拉開其中一邊門。明哥指，一般的設計最多只有摺門或拉門其中一種。

不僅如此，能獲明哥讚歎的是露台門的第三種開法，即透氣模式。當關上門後，手柄一扭，門即變為窗，上方輕微傾斜打開，產生如氣窗般透氣的效果。明哥表示，此設計不單具通風功能，好處是業主不用將整道門打開，「幾特別嘅，過往好少三合一門，特別是第三種，我都係第一次見，成道門扇可以咁樣打開通風。 」

不過此三合一設計亦有缺點，就是露台一方不設門柄拉手，故業主步出露台後切勿關門，否則如屋內沒有其他人，便有機會被困在露台，變成「有出無入」。明哥亦提醒，使用摺門時應多留意摺位，免被「夾手」。

露台地板設「檢查柵口」方便業主

此外，時下不少新盤的露台及工作平台地板，均以户外木材設計，惟若然要進行檢查，往往需要通知管理處將木地剷起，相當麻煩。不過，曦臺的露台地板則設有「檢查柵口」，明哥直指「呢個係一個幾好嘅設計嚟。」 明哥指，此設計主要方便業主在打風落雨時，可以將「檢查柵口」打開，檢查去水位有否垃圾或淤塞。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。