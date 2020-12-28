會德豐吳光正女婿7800萬沽山頂白加道豪宅　呎租逾5.47萬雙破頂

上周山頂文輝道豪宅地以120億元批出，每呎樓面地價為46,272元，創歷來住宅官地呎價最貴紀錄，利好消息刺激豪宅成交，區內接連出現理想價成交個案。由會德豐主要股東吳光正女婿馬健能持有的山頂白加道51號Epworth Lodge單位，市傳近約7,800萬元易手，呎價逾5.47萬元。

吳光正女婿馬健能持有的山頂白加道51號Epworth Lodge單位，市傳近約7,800萬元易手。（資料圖片/羅君豪攝）

市場消息透露，上述白加道51號Epworth Lodge單位附有車位，實用面積約1,424平方呎，新近以約7,800萬元沽出，成交呎價高達54,775元，成交價及呎價創項目新高價。

資料顯示，上述單位原業主為馬健能（John Paul McLellan），於2004年以1,380萬元購入上址。該名原業主為會德豐主要股東吳光正女婿，即連卡佛載思集團主席兼行政總裁吳宗恩丈夫。是次易手單位帳面升值約6,420萬元或4.65倍。

另有消息透露，山頂甘道嘉樂園頂層連天台戶，實用面積約2,117平方呎，設有天台1,000平方呎，早前叫價1.3億元，市傳獲買家洽購至尾聲，惟未知實際成交價。

南區靜修里洋房1.088億易手

此外，南區舂坎角靜修里單號洋房，實用面積3,096方呎，四房間隔，市傳以約1.088億元易手，成交呎價逾35,142元，售價及呎價均創項目新高。原業主在2007年，以約5,480萬元買入上述洋房，是次轉手帳面賺約5,520萬元或逾1倍。