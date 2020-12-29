賣地計劃｜下季推3幅住宅地　涉2240伙　古洞北首幅地皮登場

發展局局長黃偉綸今日（29日）公布2021年1月至3月的賣地計劃。他表示，下季將推出3幅住宅地，合共涉及2,240伙，較上一季度的630伙，按季升2.6倍。該3幅住宅地分布於山頂、啟德及古洞北。

其中，山頂文輝道9及11號、以及啟德第4E區2號地盤（跑道區），分別提供135伙及775伙，而古洞第25區住宅地則提供1,330伙，為該發展區內首幅推出的用地。

連同一鐵一局 下季共推4800伙

一鐵一局方面，港鐵（066）將推出黃竹坑站第6期、亦是該站最後一期，提供750伙。另外，下季將有5個私人發展及重建補地價項目，提供1,815伙。綜合所有土地來源，下季合共提供4,800伙。

全財年私樓供應12870伙 接近達標

計及整個2020/2021年財政年度，私人住宅供應合共達12,870伙，非常接近全年12,900伙的供應目標。

黃偉綸表示，下季緊接推出山頂另一幅文輝道地皮，主要是由於文輝道兩幅住宅地，即使由不同發展商分別奪得，也可以聯合發展，因此不想兩地的招標時間相差太遠。

被問及古洞北首幅住宅地，是否配合日前公布的北環線而推出，黃偉綸指，古洞北的發展不需要北環線也有足夠的支撐，附近的新田及落馬洲仍有約90公頃房屋用地有待發展。

加路連山道商業地 下季登場

至於商業用地方面，下季將推出銅鑼灣加路連山道商業地皮，提供約107萬平方呎樓面。

黃偉綸指出，雖然近年有不少商業地流標，但銅鑼灣地段成熟，與其他流標地皮情況不可直接比較，而且政府的著眼點並不只限在目前，該幅商業地旁邊為法院，及早發展該幅商業地有助法院運作。