中海外42億奪啟德第4E區1號住宅地　每呎地價1.3萬　高估值上限4%

地政總署公布，上周截標的啟德發展區第4E區1號住宅地，由中國海外發展（0688）以42.728億元奪得。以地皮最大可建總樓面為328,450平方呎計算，每方呎樓面地價為13,009元，略高於市場預期4%。

總投資額65億 興建豪宅項目

中國海外發展表示，該幅地皮位處啟德前跑道區單邊位置，毗連未來興建的都會公園，並享有海景，位置優越，計劃打造為區內豪宅項目，預計項目總投資額約為65億元。

資料顯示，上述地皮面積約59,718平方呎，地積比約為5.5倍，最大可建總樓面為328,450平方呎，暫為區內面積最細的地皮，望向九龍灣方向。早前市場預計，上述地皮每平方呎樓面地價介乎1萬至1.25萬元，估值約32.8億至41億元。即上述中標價高估值上限4%。

地盤上的住宅建築分為高座及低座，低座物業不得高於香港主水平基準35米、層數限制於6至8層內，而高座住宅建築物上蓋面積則不可多於地盤範圍25%。整個住宅部分涉及不得多於31.65萬平方呎。至於地皮東南及西南面部分範圍被劃作商業部分，商業部分不得少於11,948平方呎，整個項目發展期止於2026年9月30日。

該地皮上周五接獲10份標書，入標財團包括長實集團（1113）、新地（0016）、永泰地產（0369）、信和置業（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173），華懋集團則夥拍帝國集團及建灝地產合資入標。

去年三度以合資組合奪啟德住宅地皮

翻查資料，中國海外發展於啟德持有多項目官地發展項目，當中在2019年三度夥拍其他發展商，以合資財團組合奪地。其中包括啟德對上一幅批出的住宅地皮啟德第4A區2號地盤，在2019年11月以逾159億元批出予中國海外發展、恒地 、九倉及嘉華國際等的合組財團，每方呎樓面地價13,238元。

至於另外兩幅合資奪得的啟德地皮，則為啟德第4A區1號地盤及啟德第4C區2號地盤，於去年7月及5月份，分別以逾127億及逾125億元成交，每方呎樓面地價約11,842及19,636元。

中海外兩年前獨資以80億中標第4B區2號地盤

而中國海外發展對上一幅獨資投得啟德地皮，則為啟德第4B區2號地盤，在2018年12月以80億元投得，呎價13,523元。該項目已命名為維港1號。