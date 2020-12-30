深圳碧湖春天花園2期在港推售　入場費約356萬港元起

內房兆邦基集團（1660）及立橋金融集團聯合投資管理，位於深圳市坪山區的住宅項目「碧湖春天花園」，涉及共2,691伙，分三期銷售。其中，發現商現抽出第二期約200伙，交由中原地產作香港的特約代理銷售，入場價由約300萬元人民幣（約356萬港元）起，首期最低約90萬元（人民幣‧下同）起。

項目第一期於今年9月中開始發售，涉372伙，目前尚餘20多伙可供發售。而第二期北花園則於11月中推售，涉572伙，其中，約200伙預留給中原地產代為銷售，包括部分三房兩廳望東南方的單位，預料第三期將於明年年底推出。

項目實用面積由約52至108平方米（約560至1,163平方呎）。發展商指，香港客戶可於香港簽約，立橋銀行提供最多七成按揭。

左至右為：盛城置業顧問有限公司銷售總監陳超然、盛城置業顧問有限公司董事陳映波、兆邦基地產控股有限公司執行董事蔡振輝、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑、中原地產（中國內地）主席黎明楷、中原地產 (中國內地) 副總裁兼華南區總裁李耀智。（中原提供）

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，截至今年11月，中原大灣區樓價指數共錄得4.69%的升幅，不過，受人民幣升值影響，香港及澳門指數年內錄逾6%跌幅。

反而深圳首11個月的指數錄近25%的升幅，是升幅最多的城市，連升15個月。

↓面積74平方米（約796平方呎）的示範單位↓

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↓面積97平方米（約1,044平方呎）的示範單位↓

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↓電腦模擬圖↓