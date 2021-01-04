九龍居屋王富榮花園三房造價跌穿600萬　兩年新低

據房委會資料，截至12月，未補價第二市場公屋及居屋錄得53宗成交個案。其中，向來有「九龍居屋王」之稱的大角咀富榮花園，有低層單位以未補價595萬元沽出，成交呎價10,051元，呎價創屋苑2018年10月後的兩年新低紀錄，也昰同期內首宗跌穿600萬元的買賣。

成交呎價僅1萬元 曾多次抵押貸款

翻查資料，上述單位為屋苑10座低層H室，實用面積592平方呎，三房間隔，原業主於1998年透過聯名形式，以211.42萬元購入該單位。不過由2019年起，原業主把上述單位多次作抵押貸款，如在2019年的7月及10月，分別借款220萬及50萬元。

而在2020年2月更向一名許姓人士借單筆私人貸款350萬元，及後在6月及10月又再分別貸款40萬及150萬元。而是次易手，物業帳面升值約383.58萬元或1.81倍。

節省樓價1%代理佣金

據了解，上述物業原本透過地產代理推出，叫價730萬元，放盤9個月未獲承接，最終在不經地產代理的情況下，以自讓物業形式出售，原業主更因此節省樓價1%的代理佣金。

富榮花園向來有「九龍居屋王」之稱，造價及呎價曾多次刷新高紀錄，屋苑592平方呎的三房戶，白表造價早已突破千萬元，兩房戶去年造價亦逾830萬元，媲美私樓價。