豪宅客沽貨｜嚴志明相關人士3780萬沽上水御林皇府　八年帳蝕18萬

市場再錄得名人沽貨個案，專攻豪宅物業的投資者嚴志明或相關人士，新近以3,780萬元沽出上水御林皇府洋房，較8年前購入價帳面輕微蝕0.5%。

據土地註冊處資料，上述為御林皇府牛津徑雙號洋房，上月以3,780萬元沽出，較2012年5月份購入價3,798萬元，帳面低約18萬元或0.5%。上述洋房實用面積3,003平方呎，新成交呎價約12,587元。

據區內代理透露，該洋房過去多年一直收租，最近一份租約月租約5.5萬元，物業近年推出放售，去年8月份叫價4,200萬元。

嚴志明喜好買入豪宅物業，為專攻豪宅的投資者。（Mickey Kong攝）

嚴志明2012年斥逾1.2億購君臨天下複式戶

該單位原業主為嚴美鳳（YIM MEI FUNG BERNIE）及嚴美珊（YIM MEI SHAN LYDIA）。據悉，該兩名人士為科譽（香港）有限公司創辦人嚴志明的相關人士。有消息透露，該三名人士為兄妹關係。

嚴志明為是英國註冊建築師、獨立家具設計師，他曾任職不少工商界要識，如曾擔任香港貿易發展局理事及海洋公園公司董事。

翻查資料，嚴志明喜好買入豪宅物業，為專攻豪宅的投資者，如在2012年斥資逾1.241億元購入九龍站君臨天下2座高層複式C室，實用面積1,804平方呎，成交呎價高達約68,811元。

黎明一年半前劈價4502萬沽同屋苑洋房

事實上，近年也是不少名人或投資者沽出上水御林皇府的洋房物業，如2019年6月份，樂壇天王黎明（Leon）原以5,500萬元放售屋苑森麻實徑單號屋，最終劈價近千萬元，以4,502萬元沽出物業，實用面積4,048平方呎，成交呎價僅1.1萬元。