舖王欠債｜鄧成波家族去年放售120億物業　圖減磅救亡？

日前遭入稟追討至少2.6億元債項的「舖王」鄧成波家族，近年積極拓展旗下多元化業務商業王國，除了本業房地產，更涉足酒店餐飲、通訊、金融及安老服務等多個範疇。惟過去兩年，連遇上反修例風波及新冠肺炎疫情的打擊，鄧氏家族轉為頻頻放售旗下物業，為生意救亡。單計2020年已放售總值逾120億元的工廈、商廈、舖位、酒店等物業，惟期內僅成功沽出3項，套現約10.2億元。

汀蘭居最貴重 意向價23.8億

鄧成波家族頻頻放售旗下物業，單計去年已涉及共16項物業，最矚目的單一項目為荃灣青山公路汀九段汀蘭居全幢服務式住宅，於去年9月份放售，意向價高達23.8億元。項目樓高12層，提供436間開放式房間，至今未聞獲承接。

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一口氣放售5幅西貢工業地

其次為葵涌永業街光輝凍倉2期全幢工廈，去年9月份曾獲數據中心以約20億元洽購，惟暫未聞成交。該工廈樓高13層，總樓面29.38萬平方呎。

去年初，鄧氏家族則以招標形式放售西貢康定路1、2、6、7及9號共5幅工業地皮，意向價約25億元。該項目正申請作大型安老院舍及住宅發展，重建後樓面約26萬平方呎。

細價舖位及市區地盤獲承接 套現約10.2億

大額物業乏人問津，僅個別涉資金額較少的項目獲市場承接，包括去年以約3.2億元售出筲箕灣道407至409號筲箕灣中心地下至一樓舖位，即已故慈善伶王新馬師曾鄧永祥開辦的楚留香酒樓舊址。

此外，去年11月向樂風集團售出太子基隆街1至7號物業的全部業權，涉資約3.47億元。至12月則以約3.51億元沽出旺角豉油街61至67號地盤，新買家為亞洲聯合基建（0711）旗下公司。

鄧成波兒子、陞域主席鄧耀昇指，松齡護老集團一切業務如常營運，不受影響。（鄧倩螢攝）

鄧耀昇：松齡護老集團如常營運

對於遭松齡護老集團的控股股東Pine Active Care入稟高等法院追討至少2.6億元，以及扺押的地皮，陞域集團主席鄧耀昇回應本報查詢時表示，根據松齡護老集團股份收購的買賣協議，涉及約7.7億元的交易金額分為三期處理，第一筆代價款項約5億元，已全數支付。

而第二筆代價款項約1.35億元（現餘額約1.32億元），安排於今年1月初付款，並於早前已通知賣方，現需進一步與賣方再作協商安排。最後一筆代價款項約1.35億元（現餘額約1.32億元），則安排於3月底支付。相關事件只涉及股東交易安排事宜，松齡護老集團一切業務如常營運，不受影響。