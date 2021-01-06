美聯：山頂南區豪宅樓價料本年有5％至10%增長

山頂文輝道地皮於一拆二推出，去年底獲九倉以120億元投得，呎價創住宅官地新高，利好山頂豪宅市道。美聯物業（1200）今日（6日）發表數據指出，2020年山頂南區整體成交量及成交金額，均較2019年有所上升。

其中，山頂南區整體成交量錄152宗，較2019年的143宗，按年升6.3%；成交金額亦由2019年的211億元上升至318億元，按年多50.5%。至於山頂南區洋房成交量亦較2019年上升1宗至42宗。

山頂南區整體成交量及成交額比較。（美聯物業提供）

一手方面，包括愉景灣在內的港島區，去年一手私樓註冊量為769宗，較2019年的1015宗減少約24.2%，成交金額則由247億元下跌至143億元。而2020年港島區的一手超級豪宅成交則有45宗，較2019年的67宗下跌32.8%。

去年港島錄多宗矚目豪宅成交

美聯物業指，去年港島區矚目成交，包括山頂文輝道住宅地以約120億元招標售出、前何東花園地段地約33.88億元售出、壽山村地皮約25.66億元售出、淺水灣道125號全幢作價約10.12億元、渣甸山軒德蓀道屋地約8.3億元。其次，淺水灣道92號屋地、Mount Nicholson分層戶、山頂白加道28號5號屋、香島道2號單號洋房及CENTRAL PEAK等均錄成交。

美聯董事李頌賢、美聯高級區域營業董事方富義、及美聯物業助理營業董事高美燕。

樓市去年雖受疫情影響，抑壓部份購買力。惟美聯物業董事李頌賢指認為，全球採取量化寬鬆政策，續吸引資金流入本港樓市，2021年的樓市仍然會受到資金的追捧。

他續指，疫苗為肺炎疫情帶來曙光，市場憧憬「北水」重臨、中概股回流等，均有利本港房地產市場。預期2021年山頂南區的豪宅樓價或有約5至10%的增長，區內樓市有望續現「價量齊升」局面。