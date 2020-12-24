中原CCL按周下跌0.38%　三大整體指數連跌兩周

中原城市領先指數CCL最新報175.88點，按周跌0.38%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，第四波疫情三周計，CCL三大整體指數首周齊升後，連續兩周齊跌，走勢反覆。

本周三大整體指數齊跌，但跌幅收窄。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.99點，按周跌0.45%。CCL（中小型單位）報176.49點，按周跌0.49%。三大整體指數連跌兩周，CCL累跌1.05%，CCL Mass累跌1.34%，CCL（中小型單位）累跌1.31%。

本周指數是反映11月底政府宣佈收緊防疫措施當周市況，尚未反映再收緊防疫及疫苗接種的消息。預期未來數周，樓價繼續反覆，走勢仍有待觀察。至於CCL（大型單位）報172.68點，按周升0.25%，連升3周共0.74%。近八周豪宅樓價在171點到172點之間企穩，有回穩跡象。

近三周計，CCL累升0.19%，CCL Mass累升0.07%，CCL（中小型單位）累升0.09%。

樓價三區跌一區升

四區方面，三區跌一區升。新界西CCL_Mass報162.17點，按周升0.56%。新界西樓價上周急跌後，今周回升，顯示有用家承接支持。新界東CCL_Mass報188.88點，按周跌0.20%，連跌兩周共1.99%。九龍CCL_Mass報173.81點，按周跌0.93%，連跌兩周共1.43%。港島CCL_Mass報185.06點，按周跌0.85%，終止兩周連升。

至於本月22日黃竹坑站5期住宅地皮截意向，及本月23日山頂文輝道住宅地皮以120億元批出，對本港樓價的影響將於下年1月中旬的CCL才開始反映。