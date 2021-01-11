第一太平戴維斯：料甲廈及一線地舖價格多跌10%　第三季回穩

第一太平戴維斯發表的2020年第四季香港寫字樓及零售投資報告指，2020年下半年，全幢物業或整幅土地銷售依然錄得顯著上升，與去年上半年相比，成交量及價分別升76%及353%。

去年末季 全幢物業成交主導市場

季內最大宗投資成交為太古城中心一期寫字樓，物業作價98.45億元。而季內其他主要成交的買家背景亦甚多元化，包括投資基金、發展商、本地投資者及內地買家。報告又指，市場部分資金聚焦高端市場，特別是整幢物業。同時部分發展商或業主亦積極出售非核心資產，使資金回流。

去年末季最大宗投資成交為太古城中心一期寫字樓。（資料圖片）

細價寫字樓成交按月增69%

報告又指，保就業計劃於去年11月結束，加上第四波疫情爆發，打擊中小企營商前景，分層業權物業市場氣氛再度受壓。不過因應非住宅的雙倍印花稅撤消，千萬元以下的工商物業物業成交，上月出現強勁反彈。其中，分層寫字樓及零售物業成交量由11月錄得126宗成交，至12月升至143宗。當中以1,000萬以下細價寫字樓最受追捧，12月錄得69宗成交，按月反彈69%。

第一太平戴維斯香港研究及顧問諮詢部主管盛世民指，零售物業市場能否全面復甦，仍將視乎本地控疫情況。其中，邊境重開對旅客及資金流入本地至關重要。報告指，假如疫情於今年上半年有所改善，邊境於下半年逐步重啟，預期甲級寫字樓及一線地舖價格將於上半年下跌5%至10%，並在第三季開始回穩，上半年的成交量亦有望持續去年末的升勢。