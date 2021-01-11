THE CAMPTON加推47伙　折實均價20073元　較上一張價單貴近3%

萬科香港旗下長沙灣THE CAMPTON，今日（11日）加推6號價單，涉及47伙，折實平均呎價20,073元，較上周加推的5號價單高出2.9%。新一批單位中，開放式戶入場價為567萬元。項目預計短期公布最新銷售安排，擬本周內開售。

THE CAMPTON上周四（7日）才推出5號價單，提供47伙，折實平均呎價為19,511元。今批單位較上一批單位貴2.9%，不過，萬科香港市場營銷與客戶關係部副總裁劉淑貞解釋，撇除座向、景觀及樓層等因素，新加推單位仍屬原價加推。整批市值逾4億元。

THE CAMPTON今日（11日）原價加推6號價單，涉及47個單位，市值逾4億元。

新價單主打兩房戶佔23伙，其次為一房戶佔13伙，至於開放式戶及三房戶，各佔5伙及6伙。價單定價由674.9萬至1,469.1萬元，價單呎價由21,609至25,880元，扣除最高16%優惠後，折實售價為567萬至1,234.1萬元，折實呎價為18,152至21,740元。

最平開放式戶折實567萬

入場單位為25樓S室開放式戶，實用面積272平方呎，折實售價567萬元，呎價20,846元；主打的兩房戶最平為12樓D室，實用面積465平方呎，折實售價899.9萬元，呎價19,353元；一房戶入場單位為12樓K室，實用面積369平方呎，折實售價721.5萬元，呎價19,553元；三房戶入場單位則為19樓B室，實用面積657平方呎，折實售價1,192.6萬元，呎價18,152元。

翻查資料，THE CAMPTON在去年5月份推出首批94伙，當時首張價單的折實均價為16,411元。