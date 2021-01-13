新加坡豐樹產業逾8.1億中標粉嶺工業地　每呎樓面地價3750元

地政總署公布，上周截標的粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，以8.1294億元批出，中標財團為Mapletree Investments Pte Ltd，即新加坡淡馬錫旗下豐樹產業。以最高可建樓面面積約216,787平方呎計算，每呎樓面地價為3,750元，接近市場估值下限區間，不過亦為北區呎價最貴的工業地。

上周有份遞交標書的財團包括佳長實集團（1113）、信和置業（0083）、億京、佳明集團（1271）、嘉華國際（0173）、建業實業（0216）及新意網集團（1686） 等。

豐樹產業2011年斥188億購又一城

豐樹產業在香港有不少重要投資，包括在2011年以188億元向太古地產購入九龍塘又一城全部權益，成為當時香港最大額物業交易，每呎樓面成交價15,553元。

該公司在2014年又以37.69億元投得觀塘恆業街、偉業街與觀塘道交界的商業地皮，興建為豐樹中心，不過隨後以90億元沽出予私募基金太盟投資（PAG）。

粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，地盤面積約43,357平方呎，最高可建樓面面積約216,787平方呎，規定作工業用途，可作倉庫及附屬辦公室、資訊科技及電訊業、研究所、設計及發展中心、影音錄製室、媒體設計及媒體製作及實驗室、檢查及測試中心等。

中標者須提供公眾停車場

根據賣地章程，中標者須提供具122個車位的公眾停車場，整個發展項目雖然可分拆出售，但公眾停車場部分則須整個出售。項目發展期止於2026年9月30日。綜合資訊，市場之前預計上述地皮每方呎樓面地價介乎3,000至6,000元，估值約6.5億至13億元。

中國移動去年56億奪沙田工業地 創最貴紀錄

翻查資料，北區工業地上一個呎價紀錄為粉嶺安樂村安全街工業地，位於上水市地段第267號，由億京於2018年7月以約7.33億元投得，每方呎樓面地價3,617元。

而近年市場對工業地皮需求上升，價格亦早已水漲船高。翻查資料，中國移動於去年7月以56億元投得沙田松頭下路與桂地街交界工業地，每方呎樓面地價5,967元，較估值上限高出約49.2%，成為歷來最貴工業用地。