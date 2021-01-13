鄧成波家族4100萬沽荃灣地舖　兩周內極速套現逾1.5億

本月初遭入稟追討至少2.6億元債項的「舖王」鄧成波家族，新近再沽出一項舖位物業，市場消息透露，涉及為荃灣沙咀道地舖，以4,100萬元易手，是次為鄧氏家族於短短兩周內第二度沽貨，合共套現約1.56億元。

持貨十年帳面升值58%

上述舖位為沙咀道105至129號好運唐樓地下4至7號舖，面積約3,000平方呎，設有天井600平方呎，早前意向價5,000萬元，新成交價較意向價低900萬元或18%。該舖位現由酒吧承租，每月租金約12.6萬元，租約期至2022年7月。

翻查資料，鄧成波家族於2010年12月以2,600萬元購入上址，是次易手帳面升值約1,500萬元或58%。

灣仔道萬呎巨舖1.15億沽 湯君明承接

事實上，鄧氏家族於本月上旬才沽出港島區一舖位，物業為灣仔道177至179號保和大廈地下15號鋪及1樓，成交價1.15億元，新買家為科達地產主席湯君明。該地舖面積約900平方呎，一樓約11,000平方呎，合共約11,900平方呎。

舖位由護老院於2019年12月簽下10年長約，首4年月租40萬元，其後各三年租金升至46萬及52.9萬元。原業主鄧成波在2008年以5,180萬元買入上址連同地下7至11號一藍子物業。