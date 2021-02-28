驗樓｜日出康城LP6細單位獲78分　鍾Sir教路簡單檢查冷氣喉法

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-02-28 14:13

南豐集團近日正推售旗下日出康城全新盤LP10，而同系的LP6、即日出康城第六期早於2018年開賣、近月收樓入伙。是次記者與驗樓師鍾智剛（鍾Sir），前往驗收一個面積約309平方呎的一房單位，除鋪磚分項「捧蛋」、以及扇窗項目得分較低外，其他分項得分表現亦令人滿意。鍾sir更即場教路簡單檢查冷氣喉方法。

LP6 位於日出康城商場「THE LOHAS康城」附近，日常生活配套完善。業主由康城站步行至屋苑大約需10分鐘，全程「有瓦遮頭」，即使打風落雨亦不成問題。

輕微積水「唔搞好過搞」

首先驗收為浴室部分，今次鍾Sir驗收單位浴室時，於淋浴間放水實測20分鐘，發現淋浴間地面的去水框一邊輕微高於地台，有機會造成去水不便，易致積水。

不過鍾Sir建議，「有時輕輕好少積水，就唔搞好過搞。」他解釋，處理積水問題要視乎其嚴重性，因處理積水的唯一的方法是更換所有地磚，惟此方法亦非萬無一失，工人稍有不慎便有機會將整個防水層打穿，屆時業主得不償失。

窗門唔貼框 易漏風漏水

除發現淋浴間去水問題外，鍾Sir亦發現單位內有門窗未能完全緊閉，出現漏風情況。「隻窗唔係鎖得好貼。」他指，雖然窗門是無辦法百分百確定不會漏風，但認為此單位的窗門漏風較一般情況嚴重。鍾Sir建議，業主可找裝修師傅重新調教門窗門鎖，以免日後打風落雨時漏水入屋。

鍾Sir綜合15個驗樓分項中，除單位內的鋪磚分項「捧蛋」，以及扇窗項目得分較低、10分僅獲得3分外，其他分項得分表現亦令人滿意 ，整體單位評分為78分。而發展商回應驗樓查詢時稱，已收到上述單位的修繕申報表，並已完成相關執修項目。

鍾sir教路如何檢查冷氣喉

同場，鍾sir又透露，業主想自行檢查冷氣喉管是否完整，其實並不困難。他指出，現時新樓單位的喉管，大多數均放置在假橫樑陣位（下稱「假陣」）之中，所以在檢查冷氣時，業主可以留意「假陣」位置有沒有濕水的痕跡。

以今次單位為例，若是面積較細，只要長開冷氣約兩小時，就可以留意到「假陣」有否出現水跡。因為開啓冷氣機時，製冷功能亦會被啓動。所以，若發現有水跡，便代表工人在安裝冷氣時，冷氣喉位置接駁不當，因而出現滴水或滲漏。不過，由於現時天氣非嚴熱，未必有需要使用到製冷功能，建議業主可留待天氣較熱時再作測試。

鍾sir指現時新盤單位的冷氣喉管，大多放置在假橫樑陣位之中。（盧翊銘攝）

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