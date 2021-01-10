驗樓｜屯門滿名山洋房地板發黑　甫進大門即遇「斗零踭殺手」

嘉里（0683）旗下滿名山，位於屯門掃管笏、鄰近黃金海岸，整個項目提供1,100個單位，並分三個主題區而建，包括滿庭、名庭及山庭，其中山庭提供34幢獨立洋房。是次記者與資深驗樓師詹濟南（詹Sir）驗收滿名山山庭一個面積約1,776平方呎呎的洋房，樓高三層連天台。

經詹Sir仔細驗收後，15項評分項目中，盪地台、家電及假天花部份3項獲滿分，窗部份「捧蛋」，其餘11部份評分皆獲七成分數以上，總評分為71分。

甫進大門即遇「斗零踭殺手」

山庭的獨立屋，每幢均設有花園及圍欄。詹sir甫拉開趟閘門進入，即發現入口地面的渠邊夾口大小不一，存有罅隙。詹sir用驗樓棒進行實測，發現若女士穿著俗稱「斗零踭」的高跟鞋經過時，稍不留神容易「叉錯腳 」。 「呢啲係斗零踭殺手嚟，一個唔覺意，個斗零踭插咗落去，輕則整爛隻鞋，大則扭親腳。」他建議業主及訪客出入時要多加留意。

𠝹瓦造工「岩巉」 部分瓦片仍鋒利

「𠝹瓦都真係做得曳，𠝹都𠝹得唔靚，有啲𠝹得可以好靚。」詹sir直言，門口花園渠邊的泥水收口，以及部份𠝹瓦的造工「岩巉」，花園部份瓦片仍然是十分鋒利。他認為，若然在發現𠝹瓦𠝹得「岩巉」，可以先用磨機打磨一下。

他續指，渠邊的泥水收口低於瓦片位置太多，以及收口掃口欠工整等，屬手工問題，但因為不同屋苑的花園尺寸設計有別，詹sir稱此項不會計算在驗樓評分內。

地板發黑 恐需全屋更換

入屋後，詹sir發現屋內包括大廳、房間部份的地板均出現發黑情況，「呢個單位啲地板基本上都係深色、發黑嘅。」詹sir推斷，可能之前有人曾使用過非常濕的地拖進行清潔，令地拖水流入地板下，導致每塊地板的邊沿位置均出現發黑發霉的現象，其中又以雲石邊地板發黑情況最嚴重。詹sir指，若業主要徹底解決以上問題，恐怕要就全屋地板進行更換。

詹sir指，雲石邊地板發黑情況最嚴重。（龔嘉盛攝）

詹sir建議，當屋內使用木地板時，不應使用非常濕的地拖進行清潔。一旦使用後，都必須馬上用一個乾地拖將水漬抹走，避免造成地板邊沿發霉發黑。此外，詹sir又發現2樓的房間房門是黐木皮的，建議日後業主盡量減少用濕布清潔，否則影響門的耐用程度。

廁所門「半自動化」

除了房門要多加留意，廁所門亦相當「有趣」。詹sir指，由於廁所門的門鉸重心向外斜，所以造成自動半開合的狀態。他指， 如果三個門鉸安裝得宜，門的重心會集中在中間，不會如「自動門」一樣自行關上。

單位內亦有其他手工「走雞」的情況出現。詹sir在2樓套房的浴室內，發現浴室櫃內的尾板「走雞」沒有安裝，明顯直接望到牆身。他笑指，「通常走雞位都只係螺絲、唧膠。但整塊尾板缺失就好少見。」而屋內大廳玻璃趟門亦有一處「走雞」位，詹sir估計是工人更換玻璃門的玻璃後，只在玻璃門外唧膠，而忘記重新在門內面唧膠。

驗樓廿年第一次講斜坡

攻讀土木工程出身的詹sir，見到是次驗樓單位對出的斜坡時，表現得有點雀躍。皆因斜坡正是其修讀的本科範疇之一 ，他更笑指「驗咗20年樓，都係第一次講（斜坡）。」

由於屋苑鄰近麥理浩徑第10段，後方的斜坡需要進行鞏固工程，卻因而令整塊斜坡變得「光禿禿」。詹sir指，「光禿禿」的山坡已經失去了原來water catchment（集水）的功能，而現時位於山坡上用作收集雨水的「咖喱缸」（Gully Trap），亦已堆積滿樹葉，有機會影響其功能。

詹sir建議，下次如果再發現「咖喱缸」被落葉堆積的情況，需要通知清理。否則當遇上黑色暴雨時，「咖喱缸」或會出現滿瀉的情況，屆時雨水或會穿過山坡腳下的U形排水渠，流入後花園。

滿名山發展商嘉里回應驗樓查詢時稱，已安排承辦商跟進執修表項目，並於去年12月底前完工，業主亦已知悉相關安排。發展商又指會安排專業清潔承辦商再次為全屋進行清潔，並定期檢查和維修斜坡。

↓其他扣分位↓

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