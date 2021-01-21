山頂文輝道豪宅地最低出價僅60億　低中標價五成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-21 18:52

上月由九倉（0004）以120億元奪得的山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地，每呎樓面地價為4.6萬元，創歷來住宅官地呎價最貴紀錄，不過其他發展商的出價較為參差，個別出價僅60億元，呎價約2.3萬元。

次標價較中標價低一成

地政總署公布，該幅地皮其餘6份落選標書的投標金額，其中，次高標書出價106.88億元，而第三高的出價為100.8億元，分別較中標價低10.9%及16%。

至於其餘4份標書的入標價介乎60.38億至98.38億元，最保守的發展商的出價，較中標價低49.7%，每呎樓面地價僅約23,282元。

上述住宅用地截標時共接獲7份標書，入標財團除中標的九倉外，還包括長實（1113）、新地（0016）、嘉華國際（0173）、恒地（0012），而嘉里建設（0683）夥信和置業（0083）、帝國集團及新世界（0017）以合組財團形式入標。此外，利福國際（1212）與內房中渝置地（1224）合資入標。

早前估值介乎77.8億至109億

資料顯示，該項目地盤面積約13.49萬平方呎，為「一拆二」後面積較大的一幅，最高可建樓面約25.93萬平方呎，可提供240伙住宅。早前市場預計，地皮樓面地價介乎每呎3萬至4.2萬元，即估值約77.8億至109億元。