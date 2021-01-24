舖王鄧成波本月第六度沽貨　灣仔道地舖3100萬賣出

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-01-24 16:01

有「舖王」之稱的資深投資者鄧成波，本月以來第六度沽貨，市場消息指，鄧成波新近以約3,100萬元，沽出灣仔道177至179號地下7至11號的H及G地舖，市場人士認為屬低市價。

據了解，上址合共建築面積約931平方呎，原先叫價約3,600萬元，累減約500萬元或約14%沽出，呎價約3.3萬元。鄧氏於2008年2月以5,180萬買入上址地下15號舖，地下7至11號舖及1樓全層。當中，地下15號舖及1樓已於本月以1.15億元賣出，新買家為科達地產主席湯君明，連同是次交易，灣仔道一藍子物業為鄧成波套現1.46億元。

上述剛易手的舖位現由兩間食肆租用，其中G舖建築面積約520平方呎，月租金約4萬元，租期至2023年7月；H舖建築面積約411平方呎，月租約3.2萬元，租期至2023年8月。以最新成交價計，回報率約2.8厘。

「鋪王」鄧成波連環減磅，本月至今累沽6舖，分布於灣仔、荃灣、深水埗及西貢，共套現約6.7億元。

磁帶大王傳以6450萬沽灣仔舖

另外，市傳另一名資深投資者、有「磁帶大王」之稱的陳秉志，以6,450萬元沽出灣仔軒尼詩道舖。市場消息指，該灣仔軒尼詩道364至366號舖地下A號舖，地舖連閣樓面積約2,000平方呎，新近以6,450萬元易手，呎價約3.2萬元。

舖位目前由食肆新曼谷泰國菜館租用，月租13萬元承租，租金回報約2.4厘。原業主陳秉志於2014年8月以約5,600萬元買入上述舖位，如成交屬實，持貨6年，帳面賺850萬元或15%。