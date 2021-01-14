舖王鄧成波4億沽西貢超市巨舖　4年帳面蝕3800萬

「舖王」鄧成波家族半個月內第三度沽貨，消息透露，由鄧成波家族持有的西貢親民街16號西貢花園地下入口及1樓舖位，市傳以約4億元易手，較2017年3月購入價4.38億元，帳面大幅蝕讓3,800萬元或8.6%。

上述舖位面積共28,439平方呎，成交呎價約1.4萬元。舖位原由惠康超市以78.4萬元租用，之後2018年被百佳超市以高價搶租，首三年月租176萬元，即呎租達62元，隨後三年月租為202.4萬元，租約期至2024年4月。以4億元成交價計，回報率高見5.3厘。

買入不足一年即放售 曾叫價6.8億

該舖再對上一個業主為資深投資者李耀華及黎永法，於2010年向華懋購入，當時成交價1.998億元，隨後於2017年透過賣殼形式轉售予鄧成波。持貨不足一年，鄧成波在2018年即以招標形式將舖位推出放盤，意向價高達6.8億元，不過未能售出，及後多後減價，終以4億元沽出。

半月內連沽3物業 套現5.56億

鄧成波家族近日頻頻沽出旗下舖位物業。如日前以4,100萬元沽出荃灣沙咀道105至129號好運唐樓地下4至7號舖；月初又以約1.15億元沽出灣仔道177至179號保和大廈地下15號鋪及1樓，獲科達地產主席湯君明接貨。三項舖位物業合計，該家族半個月已套現5.56億元。