新盤戰報｜啟德MONACO特色戶下月6日招標　SILVERSANDS收逾70票

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-01-24 18:19

今年頭跑新盤、啟德MONACO首兩輪銷售幾近沽清。發展商昨已公布，盡推餘下90伙標準單位，定於下周五（29日）推售。至於項目第一期唯一一伙特色戶，將定於2月6日招標，同日截標。該天際特色單位位於2A座38樓A室，實用面積 1,394平方呎，連779平方呎天台，屬四房兩套連工作間戶型，內置樓梯通往天台。

為首十伙買家提供收租保 總值3.3萬

此外，MONACO又夥拍中原地產為買家提供全新置業優惠，即日起至1月31日透過中原購入MONACO的首10個單位之買家，入伙後經中原獨家放租，可獲首兩年「中原收租保」保險計劃，總值約3.3萬元。

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，啟德新區本月至今暫錄約31宗租務成交，料破上月全月35宗，平均實用呎租約35至51元，租金回報率約3厘。她指，MONACO首兩輪銷售中，投資者佔整體買家逾兩成，不少投資者看好啟德未來升值潛力，入市作長線收租用途。

SILVERSANDS首日收逾70票

至於另一新盤、信置（0083）馬鞍山SILVERSANDS，昨日起對外開放示範單位及收票。據知，由於展銷廳位於油麻地御金．國峯商場，距離被封的佐敦「受限區域」只有約5至8分鐘程步程，故據知人流未算太多。而市場消息指， SILVERSANDS首日累積收逾70票，以首張價單50伙計，足額認購。

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其他貨尾方面，萬科香港旗下長沙灣The Campton，今日推售84伙，涵蓋開放式至三房戶，維持最高16%折扣，折實價由595.8萬元起，折實呎價1.88萬元起。市場消息指，截至今午4時半，The Campton暫時售出至少6伙。