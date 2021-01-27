地監局：去年收327宗投訴　按年增9%　涉違規廣告佔比最高

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-27 18:28

據地產代理監管局（下稱地監局）資料，去年全年該局共接獲327宗投訴，較2019年的299宗，按年上升約9%。當中，以「發出違規廣告」類別所佔的比例最高，共佔79宗；至於升幅最多的投訴為「就租金回報作出錯誤或具誤導性的陳述」，由2019年的一宗增至去年的36宗，包括與珠海及泰國的住宅樓花項目有關。

巡查發現207宗違規個案

地監局行政總裁韓婉萍表示，局方去年進行巡查或抽查約2,400次，其中，由於網上宣傳日趨普及，地監局共抽查網上物業廣告平台1,150次，按年急增七成；巡查一手住宅樓盤銷售點有537次。在去年所有巡查期間，共發現207宗違規個案，按年增加45%，當中25宗與一手住宅有關。

地監局主席廖玉玲（左）表示，去年全年共接獲327宗投訴個案。右為地監局行政總裁韓婉萍。（資料圖片）

去年215名持牌人涉違規

此外，地監局去年對215名地產代理採取行動，包括撤銷41個牌照及暫時吊銷13個牌照。理由是上述持牌人基於不同原因不再符合相關的發牌條件，如申請破產或被刑事定罪，並非與其執業操守問題有關。

受疫情影響，兩筆分別由地監局及政府向業界發放的現金資助，已於去年給予個人牌照持有人。地監局主席廖玉玲補充，去年4月初已經發放一筆過500元專業發展資助，惟該局屬自負盈虧，須審慎理財，強調今年沒有任何空間發出資金援助。

此外，雖然地監局年內取消了18場資格考試，但個人牌照數目卻錄得歷史新高，截至去年底共有40,802個。