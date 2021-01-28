疫市掃貨｜樓上燕窩莊兩個月內豪擲1.4億購商廈及舖位

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-28 13:55

受疫情拖累，大部分零售商生意一落千丈。不過，有售賣貴價優質補品的商戶，逆市斥資逾億元連環購入工商舖物業。早前，平民超市佳寶老闆以1.05億元賣出天水圍近萬呎巨舖，新買家原來是樓上有限公司（前稱樓上燕窩莊）相關人士，樓上等人上月亦買入尖沙咀商廈單位，即兩個月間豪擲近1.4億元入市。

據土地註冊處資料，天水圍天瑞路88號俊宏軒1樓101至102號舖，本月18日以1.05億元易手，新買家為浩明（香港）有限公司（GRAND BRIGHT (HONG KONG)LIMITED），公司董事包括侯君俠（HAU, KWAN HAP）及侯君剛（HAU, KWAN KONG）。二人均為樓上董事。

該舖位原業主為佳寶食品超級市場老闆林曉毅，林氏於2013年9,200萬元購入上址，舖位面積約9,296平方呎，持貨逾七年帳面賺1,300萬元。目前該舖位租予百佳超市，每月租金約48萬元，新買家擁5.5厘回報。

樓上相關人士上月斥資逾3,230萬元購入新港中心一個單位。（新港中心facebook相片）

上月低位溝貨 呎價1.56萬購尖沙咀商廈

事實上，樓上之董事侯君俠及侯君剛，於上月才斥資約3,230.76萬元，購入尖沙咀新港中心2座中層單位，呎價僅約1.56萬元，為過去三年的低位水平。二人在2019年4月亦以1.28億元購入該廈同層3至5室，成交呎價約2.4萬元創大廈新高，估計上月入市屬低位撈貨、向下溝貨。

全港擁28間分店 東薈城新店將開幕

樓上於1998年成立，首創以樓上舖形式經營，據其官方網站資料，公司目前有28間分店，其中，港島及九龍區分別佔4間及10間，而新界東及西則共有14間，當中包括東涌東薈城新店，料短期開業。