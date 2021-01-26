利嘉閣料今年工商舖買賣價量齊升　交投量大升五成至5800宗

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-26 17:27

受到新冠肺炎疫情況影響，去年全年工商舖物業買賣登記僅錄得3,833宗登記，按年挫17%，創1996年有紀錄以來的25年歷史新低，涉及金額約625.61億元，按年大瀉40%，則創近17年新低。

不過利嘉閣（工商舖）地產董事黃應年表示，新冠肺炎疫苗消息已陸續出現，料後市將出現曙光，預計2021年全年工商舖整體買賣登記宗數可錄約5,800宗水平，按年升幅高達51%，而涉及金額則達980億元，較去年升57%。

預期市況轉佳 將增聘兩成人手

他又指出，由於預期市況轉佳，該公司將有適度的增聘人手計劃，預計全年人手可以增加大約20%。

另據該行數據，去年交投量跌幅最多的範疇為商廈，全年僅錄637宗，涉及220.84億元，按年跌32%及34%，今年預計該兩數字可以回升26%及36%。

今年商舖交投量及金額料錄大幅增長

至於近年售價大幅下滑的商舖物業，去年全年錄1,099宗買賣，按年持平，不過涉及230.71億元，卻按年大幅跌43%。該行預計，今年市況將會逆轉，料商舖物業交投量升至2,000宗，涉資380億元，分別錄82%及65%的升幅。