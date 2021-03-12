驗樓｜元朗尚悅．嶺僅獲55分　明哥拆解新盤洗衣機常見故障原因

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-12 09:15

近年元朗有不少新盤落成，其中，由恒地（0012）及新世界（0017）合作的元朗尚悅．嶺（蝶翠峰第五期）早前陸續入伙，記者隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收一個實用面積266平方呎的一房單位。單位面積不算大，惟需要執修地方頗多，包括門、窗、露台圍欄、供水及供電等，最終單位獲55分，僅僅合格水平，個別細項更「捧蛋」。

洗衣機供水閘掣「點扭都冇反應」

問題最大的工種是供水類，只獲得「0分」，原因是位於廚櫃下方的洗衣機，估計供水開關閘掣失靈，致無法注水入洗衣機內運作。

明哥續指，即使扭盡水掣的兩邊亦未能供水，「驚再扭就爆水喉。」「好多時開唔到（洗衣機）係因為未開水掣，當開晒水掣，通常扭兩扭就會有水注入。」而水掣周邊位置則出現輕微滲水。

承建商安裝後未必會試水

事實上，洗衣機未能注水運作，一般可能與水掣、水壓或洗衣機機身有關。明哥提醒，新盤收樓較易出現故障的家電，往往就是洗衣機，「若果要檢查洗衣機係咪正常運作，一定要開洗衣機「洗一轉」，但一試（洗衣機）內膽入面就會有水氣，好難清潔，所以好多時（承建商）安裝左就算，唔會試水。」

浴室多處現刮花及污跡

浴室方面亦有不少問題，多處出現刮花及污跡。包括洗手盤地櫃有刮花、座廁頂層架面有刮花、浴室地台排水口周邊的收口板有撞凹刮花等。明哥笑指，「安裝（衛浴潔具）時應該好暴力。」另外座廁水箱未有妥善清潔，內有污跡及沙石；浴室地台排水口欠渠隔。

露台玻璃崩花超標 需整塊更換

另一大扣分位為房門的部分，房間門關合後鎖舌未能進入鎖孔，導致未能暢順上鎖，「要用好大力推一下門先得（上鎖）」。而單位大門的門框套腳邊收口膠亦有孔，需要修補。

此外，客廳露台圍欄的玻璃有大崩及刮花，明哥直指「崩得好犀利，已超過國家標準，完全唔係合格。」他建議需要整塊玻璃更換。至於房間的窗扇玻璃亦有崩花。

發展商於上月中旬回覆本報指，單位大部分項目已完成修繕，惟玻璃物料訂購需時，待來貨後即可安排更換。並與業主保持溝通，盡快安排業主到場驗收。

+ 5 + 5 + 5

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執住驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。

若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com。我們會盡快與你聯絡。