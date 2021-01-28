栢麗購物大道地舖4800萬沽　持貨26年僅升值12%

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-28 19:09

尖沙咀彌敦道栢麗購物大道一個地舖以4,800萬元售出，較1994年購入價比，帳面僅高出12%，反映成交價幾乎重返二十多年前水平，升值幅度嚴重跑輸其他物業。

市場消息透露，上述舖位為栢麗購物大道地下53號，面積約766平方呎，原叫價6,000萬元，新近以約4,800萬元交吉易手，成交呎價約62,663元。原業主於1994年以4,290萬元購入上址，持貨約26年，帳面升值約510萬元或12%。

同期住宅物業升值2.29倍

事實上，上述舖位升值水平大幅度落後其他物業。據差估署最新數據，2020年12月份私人住宅售價指數報379.3點，較1994年11月的數字115.2點，已累積上升約2.29倍。

舖位成交價較市價低一成

盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興表示，栢麗購物大道劃分為A、B、C及D段，共提供68個舖位，目前有20個舖位由大業主持有。其中，臨近海防道及港鐵站的D段，為名牌鐘錶珠寶店集中地，每間舖位的成交價也逾億元。

至於其他地段的舖位價值則相對低，如較接近佐敦的A段，舖位售價則約3,000萬至4,000萬元，目前多由散賣場短租。

至於上述最新易手的舖位，他指出，該舖位在栢麗購物大道的中間位置，大約在B段及C段位置，是次成交價約4,800萬元，較市價低一成。他預計在市況穩定後，舖位每月租金可達12萬元。

去年有地舖勁蝕2.3億

栢麗購物大道的舖位價格水平，由高峰期大幅回落，如去年10月份，由資深投資者李耀華持有的地下29至30號舖連一樓15號舖，以約2.1億元易手，新買家為另一投資者林子峰。該舖位2012年3月份購入價為約4.398億元，持貨逾八年，帳面蝕讓近2.298億元或52%。

去年3月，栢麗購物大道64號舖，面積766平方呎，以4,260萬元登記易手，較2010年購入價6,800萬元，帳面勁蝕37.4%或2,540萬元。