驗樓｜九龍塘近半億豪宅獲45分　地板邊緣發黑　唧膠「蓉蓉爛爛」

撰文： 韋穎芝 最後更新日期： 2021-03-21 13:16

永義集團（1218）旗下雋睿，位於傳統豪宅地段九龍塘延文禮士道，今年1月開始交樓，記者偕資深驗樓師詹濟南徒弟陳智康（康Sir），驗收暫屬項目成交價最高的四房單位，面積約1,188平方呎，樓價約4,408萬元，呎價約3.7萬元。康Sir發現，15項評核工種中，近乎每一項都「中招」，需要執修的問題頗多，但不算太「棘手」，最終整體獲45分。

位置上，雋睿面向九龍仔公園，周環境清幽寧靜，步行10至15分鐘可達港鐵樂富站及購物商場等，不過項目的最大賣點仍是擁41名校網，周邊有喇沙書院、民生書院、美國國際學校等，業主亦坦言是因九龍仔公園及名校網才選擇雋睿。

地板邊緣位置出現發黑

說回單位，康Sir指，全屋的門及門框有需要全換，除了肉眼可見到的「色差」及門身崩花外，門與門框之間的空隙過大，不能緊閉。牆身方面也有需要重新髹油，全屋的唧膠及壓線問題手工比較差，康Sir指，雖然大部分僅屬外觀問題，但也很礙眼。

另一扣分位為地板，全屋的地板邊緣位置均出現發黑，四間睡房的地板尤其嚴重。康Sir指，有機會是工人舖地板時「有水氣未乾透」，「滲水機會就少嘅，更換即可。」

露台成唧膠問題「重災區」

至於大廳連接的露台，亦是全屋唧膠問題的「重災區」，玻璃門窗的膠邊鬆脫，影響鎖門後的防水防風能力，露台地板的玻璃唧膠位更是「蓉蓉爛爛」，另露台有兩塊空心磚需要處理，地台亦現去水問題。個別玻璃出現崩花情況，部分崩位大過1.2mm，有結構性安全問題，需要更換。

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房間外牆氣喉有窿 須盡快填補

此外，多間睡房的窗戶出現虛位，未能妥善鎖上，打風時容易漏水入風；用作支撐及調節窗戶的斜撐亦已損壞，主人房的斜撐「左好右壞」；另一「受力」位置的左右窗鉸位，各缺少一枚螺絲；其中一間睡房有窗戶只有一邊斜撐。

康Sir表示，雖說單邊斜撐不影響原本功能，但打風時只有一邊受力，容易導致僅餘的一條斜撐不勝負荷「爆開」。另外睡房北面窗戶下有空心磚牆，需要重做。

康Sir更發現，第三間睡房連接着第二間睡房浴室的外牆氣喉有窿，有機會是座廁氣喉，不單止水有機會從窿口位置流出，亦恐有細菌傳播風險，故窿口必須填補。

浴室淋浴間空心磚需先處理

單位內有四間浴室，當中所有鏡櫃櫃門都甩水銀，需要更換。除主人房浴室外，全部浴缸及洗手盤邊位置都出現空隙及空心磚問題，空隙需要補唧膠，空心磚則較麻煩，康Sir指，淋浴間的地磚需要先處理，因會長期有水積聚，短至兩、三年已可出現問題。

甫進入主人房浴室，即發現水灘，康Sir檢查時發現馬桶水箱漏水，只要一沖水水便湧出，幸好不是水喉問題，相信發展商可以輕易解決。

整體而言，單位的手工質素較差，康Sir在窗戶一項更直接打零分，數塊玻璃出現崩花，需要更換，其他可打磨解決。而全屋的斜撐均是更換即可，至於門、地板及腳線、鋪磚等較低分項目也可輕易解決。

康Sir指全屋的牆身要重新髹油，圖為單位大門入口位置。（羅國輝攝）

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