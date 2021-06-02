儲蓄十多年終斥760萬上車　80後公務員 : 唔會移民外國做二等公民

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-02 10:27

受社會事件及政治氣氛影響，不少港人對社會前景信心瀕臨崩潰，移民意欲大增。不過，是次置業個案陳先生，卻對香港未來仍充滿希望，去年斥資逾760萬元買入大埔天鑽一個兩房單位，「疫市」上車，更直言「與其移民做二等公民，不如留番喺到（香港）。」

屢次錯過入市時機 孩子成上車動力

從事公務員的陳先生於大學畢業後，一直努力儲錢，上車目標相當明確。他指，儲蓄期間因為不夠首期，錯失很多次上車時機。「2008年經濟相對低迷，雖然有少少錢，但覺得自己仲未ready，喺買與唔買之間，最後miss咗（置業）機會。」

直至2019 年，他眼見樓價升足十年，且升勢未見有放緩跡象，恐再不上車就再沒有機會，加上當時小朋友剛出世，令他上車意欲大增。去年，陳先生使用「二按」買入大埔新盤天鑽一個兩房單位，面積約525平方呎，打算一家三口同住，樓價約761萬元，首期約152萬元，月供約兩萬多元。

不會為上車而節衣縮食

自大學畢業至今，儲錢十多年，陳先生指是次入市也要靠家人資助約20、30萬元。「舊錢就得咁多，如果有啲over budget，咁都要問屋企人借架啦。」陳先生強調，不會因為上車而節衣縮食。「又冇點犧牲享樂時間，唔會為咗儲錢食條腸粉就算，亦都冇刻意揮霍食200蚊一餐飯。」不過，他承認為了加快置業，減少旅行次數，「由以前一年去3至4次，宜家咪一年去一次。」

陳先生指自己未有因為買樓而節衣縮食，但會減少旅行次數。（鄭子峰攝）

夫妻婚後分居逾一年 開支以孩子為首

不過，陳先生亦透露，跟妻子婚後也被迫分居了一年多。一年多前，陳先生家中增添新成員，惟原本租用的單位僅290多平方呎，受居住空間所限，難容納多一名傭人「姐姐」同住，加上夫妻二人工作忙碌，要靠外母協力，老婆也居於娘家方便哺餵母乳及照顧小孩，二人婚後分居近一年多。

他指，分居後夫妻關係未受影響，但因未能貼身照顧小孩、盡爸爸責任，感到可惜。「小朋友凌晨三點突然發燒，需要即刻去醫院，我唔能夠即時response，搭的士去都已經遲左廿分鐘。」故他十分期望新居入伙後，一家三口齊齊整整同住。

對港前景有信心 不擔心移民潮拖累樓價

對於過去一年，不少港人因對香港前景感到迷惘或欠信心，而計劃離港移民，陳先生對此持不同看法。「自己身邊也有朋友選擇移民，但我留得喺到，梗係對香港前景有希望啦。可能一開始移民感覺良好，但住落係唔係真係咁好呢？」

陳先生認為，歐美國家仇華問題嚴重，寧願待在香港也不願到外國做二等公民。面對移民潮，他續指，即使香港受社運及疫情影響，樓價跌幅維持僅幾個百分點，認為經濟低迷最多僅維持兩至三年，更絕不擔心樓價會大跌。