驗樓｜大埔天鑽獲92分　空心磚成扣分位　明哥：可「打針」補救

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-04-02 10:00

由中國海外（0688）發展的天鑽，位於大埔山塘路，依山而建。記者是次隨資深驗樓師賴達明（明哥）驗收天鑽第八座一個實用面積約525平方呎的兩房單位，樓價約為761萬元。明哥大讚單位質素高，僅露台玻璃崩花、浴室地台空心磚為兩大主要扣分位，明哥更即場分享空心磚問題的補救方法 。

大廳質素不俗 未有批盪「空鼓」問題

廳堂方面，明哥指，除窗玻璃有少許刮花外，其他評分大致良好，單位的批盪沒有「空鼓」情況，油漆平滑，地板完整沒有破損。即使刮花問題亦相當輕微，無需要更換。「如果要求高啲，打磨清潔便處理到。」

另外，廚房門背牆角磚有一處輕微掃口罅隙，以及地板有橙、黃色的污漬，就前者問題明哥建議作簡單修繕，至於後者側以日常家居清潔處理便可。

露台位圍欄玻璃成扣分位

較明顯的扣分位，為露台位圍欄玻璃有較大的崩點，其他地磚則有膠紙漬。明哥指，根據國家標準，站於距離玻璃約0.6米外看到崩點，而崩點超過1毫米便算超標。「呢個望上去大概已經超過3毫米，即係已超標。」明哥認為崩點較大，基於長遠安全理由，建議考慮更換。明哥續指，以2020年標準而言，是次單位的玻璃質素算是不錯。「過往有發展商使用IGU玻璃（中空玻璃）好多都有崩花問題。」

地台空心磚可打針「收口」

次要扣分位是浴室地台有四塊空心磚，明哥指，根據美國標準（ANSI），浴空內95%以上地磚須為實心，浴室有四塊非實心磚已屬超標。空心磚有兩種方式處理，第一種是打針方式，意思是把磚頭開窿，再把物料灌注入內；另一種方式是整塊更換。

明哥認為兩種方法均可行，「如使用打針方式『收口』會處理得較靚，睇上去唔係好覺眼。」「如果使用的空心磚有掃口罅隙，一旦滲水，磚底會有積水，白色磚積水後會發黑，整塊磚會黑晒。」由於浴室內一般濕氣較高，地台需有防水層，磚頭收水後有機會扯起防水層，增加漏水風險，故明哥認為空心磚宜及早處理。

此外，明哥初時檢查浴缸供水閘掣，發現駁口位有沾濕，一度懷疑有漏水，其後証實沒有此問題，「由開水喉開始計算，若果（供水閘掣）持續漏水，先會界定係有問題。有可能係洗地沾濕，甚至係駁口膠邊塞咗，先會有水氣。」經他檢查後，確定未有漏水情況。

綜合而言，明哥發現全屋僅兩大問題較明顯，包括露台地磚崩花，及浴室地台空心磚。整體質素理想，更指天鑽較其他內房發展商的樓宇質素高。

至於發展商中國海外，於3月中旬回覆本報指，公司收到單位執修清單後，現已完成所有執修工作，業主亦已簽收單位並表示滿意。

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