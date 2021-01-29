MONACO今日賣90伙　中原：客人出席率達8成

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-29 20:42

會德豐旗下啟德MONACO，於今日（29日）傍晚6時開始進行第三輪銷售，涉90伙。項目累收逾1,300票，超額逾13倍。

截至下午6時多，現場有不少買家到現場排隊等候揀樓。

中原：客戶涉及面廣

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今日該行客人出席率達7至8成，主要為首兩輪銷售的向隅客，客戶涉及面廣，香港、九龍、新界客戶皆有。他預料今日項目能出售逾50個單位。

陳永傑續指，各區二手成交量向升，十大屋苑首29日錄352宗成交，創6年新高，一手亦暢旺，一月小陽春格局已形成。

美聯：呎租可達50元 回報率約2.5厘

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目的向隅客眾多，該行客戶以九龍區佔比較多，約佔5成，新界區佔約3成，而港島區佔約2成。其中，約6成為用家，約4成屬投資者。

布少明估計日後項目的呎租可達約45至50元水平，租金回報率約2.5厘。

料整批單位折實套現約12億

今日推售的單位，面積由280至727平方呎，當中包括7個開放式、14個一房戶、10個兩房戶、39個三房戶。折實售價由666.7萬至1,927.4萬元，折實呎價由23,538元至28,648元，折實平均呎價25,175元，預計可套現約12億元。