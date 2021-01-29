東涌海堤灣畔凶宅同層兩房669萬沽　較樓下正常單位估值低逾一成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-29 20:40

東涌海堤灣畔一個凶宅同層兩房單位新近以669萬元易手，若撇除凶宅同層的因素，是次成交價低同類物業估值逾10%。

同層單位2006年發生跳樓命案

市場消息透露，上述單位為海堤灣畔5座高層C室，實用面積541平方呎，去年11月放盤叫價700萬元，新近減價至669萬元連租約易手，成交呎價約12,366元。據悉，上述個案同層一個單位，在2006年曾發生跳樓命案。據網上銀行估價資料，部分銀行未能為上述單位提供估值。

單位每月收租1.65萬 回報2.95厘

不過該單位樓上及樓下單位的估值分別為756萬及748萬元，即上述凶宅同層單位較正常單位估值低約10.6%至13%。

原業主在2012年11月以510萬元購入上述單位，物業用作收租用途，每月租金收入約1.65萬元，以新成交價計算，租金回報約2.95厘。

海堤灣畔5座高層C室以669萬元易手，較樓下單位估值低逾一成。（資料圖片）

同屋苑1座高層兩房780萬易手

同屋苑新近亦錄得另一宗兩房成交。中原地產東涌藍天海岸第二分行資深分區營業經理陳偉業表示，海堤灣畔1座高層H室實用面積573平方呎，兩房間隔，單位向東北，享全機場海景。

該單位原叫價788萬元，近日吸引一名外區上車客洽購，經議價後，業主願減8萬元，以780萬元易手，呎價13,613元。海堤灣畔本月錄得7宗成交，平均實用呎價約13,100元。