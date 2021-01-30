LP10次輪銷售218伙　同區客斥逾8球購兩房予兒子　冀「住近啲」

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-01-30 13:00

南豐及港鐵（0066）旗下的日出康城LP10，今日﹙30日﹚展開次輪銷售218伙，平均折實呎價13,888元，今批單位累收逾4,080個認購登記，超額逾17倍。今早位於九龍灣的揀樓處現場，與首輪銷售一樣出現人龍，據市場消息指，截至中午12時許，LP10暫時沽逾40伙。

其中，買家之一的畢先生現居於日出康城晉海，今日攜家人一同到場揀樓。畢先生表示，以800多萬元買入一個兩房戶，主要給兒子自住，想兒子「住近啲」，首期以「樓換樓」形式墊支。對於後市走勢及疫情，畢先生指，「都唔擔心嘅，身為香港人都應該睇好返香港嘅。」

畢先生﹙右一﹚斥800多萬元買入一個兩房戶，主要給兒子﹙右二﹚自住。﹙資料圖片﹚

至於首置客胡先生，為今次次輪開售的頭籌買家，本身與父母居於將軍澳同區，是次以900多萬元買入一個兩房半單位，預算五成首期，並認為目前疫情雖嚴峻，但擔心不了太多，被問到會否擔心後市，他指「買黎自己住，冇所謂啦。」

頭籌買家胡先生以900多萬元買入一個兩房半單位。﹙資料圖片﹚

南豐地產發展部及銷售部總經理盧子豪指，對現場準買家人流相當滿意，相信稍後有機會加價加推。

是次銷售218伙，涵蓋117個兩房戶、92個三房戶、9個四房戶，實用面積由484至1,205平方呎，整批折實呎價約13,888元。

日出康城LP10 今日（30日）進行次輪銷售，涉218伙。（資料圖片）

兩房戶折實售880萬起

今日推售的218伙，戶型包括117個兩房戶、92個三房戶及9個四房戶，面積由484至1,205平方呎。最低折實呎價的單位為1A座2樓D室，面積634平方呎，屬兩房間隔，折實售價約880.5萬元，折實呎價約13,888元。

↓日出康城LP10示範單位↓