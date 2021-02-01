觀塘凱滙加推118伙　折實均價2.26萬　一房入場費771萬起

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-01 20:46

信置（0083）旗下觀塘凱滙，自2018年底開售以來，累售1,630伙，集團套現逾203億元。發展商今日（1日）更新凱滙2期的價單，加推7號價單，涉118伙，價單售價906.6萬至2,346.1萬元，呎價由23,536元至31,496元，折實售價由770.61萬至1,994.18萬元，折實呎價由20,006元至26,772元，折實均價22,638元。

短期內上載銷售安排

信和置業集團聯席董事田兆源表示，項目將於短期內上載銷售安排。118伙包括116伙標準單位及2伙特色單位，戶型涵蓋35伙一房戶、46伙兩房戶及37伙三房戶。項目關鍵日期為今年4月30日，料快將入伙。

一房入場單位為5座6樓B室，面積333平方呎，價單售價906.6萬元，扣除最高15%折扣優惠，折實售價770.61萬元，呎價23,141元。售價最高的單位為5座6樓A室，面積945平方呎，屬三房一套間隔，價單售價2,346.1萬元，折實售價1,994.18萬元，呎價21,102元。

信和置業集團聯席董事田兆源表示，將於短期內上載銷售安排。（資料圖片）

嘉里緹山洋房1.6億成交 呎價5.6萬

嘉里（0683）旗下筆架山龍駒道緹山，錄今年首宗成交。據成交記錄冊顯示，項目今日以招標形式售出8號洋房，面積2,846平方呎，連1,000平方呎花園、941平方呎天台及714平方呎停車位，以1.595億元成交，呎價約56,044元。

項目上一宗的洋房成交為15號洋房，面積2,850平方呎，連1,002平方呎花園、941平方呎天台及553平方呎停車位，成交價為1.69億元，呎價約59,298元。

鴨脷洲南灣分層戶3050萬沽 呎價2.9萬

此外，由新地（0016）牽頭發展的鴨脷洲南灣亦錄成交，涉及單位為10座7樓A室，面積1,040平方呎，連878平方呎平台，屬一房特色戶連車位，以3,050萬元成交，呎價29,327元。

而項目上一宗成交已在2019年11月，單位為10座7樓B室，面積1,039平方呎，同屬一房特色戶，以2,800萬元成交，呎價26,949元。