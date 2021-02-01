觀塘工廈半幢業權5.7億沽　低市價兩成　原業主為森信紙業

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-01 17:31

個別企業以低價出售資產，森信紙業集團（0731）旗下附屬公司去年8月份遭債權人自動清盤，該附屬公司持有的觀塘海濱道177號海裕工業中心半幢業權，新近由接管人以5.7億元售出，低於市價兩成。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，上述買賣涉及海裕工業中心的地下至四樓、合共5層全層工業樓面，佔全幢大廈業權份數之49.39%，5層的總面積約117,381平方呎，大部份為凍倉，其餘部分則為普通貨倉及附屬辦公室用途。

觀塘海濱道177號海裕工業中心。

涉及樓面逾11萬呎 大部分為凍倉

甄浚岷表示，單計一樓至四樓部分，呎價約3,936元，較同區同類物業呎價水平約5,000元低約兩成。至於同區地廠市值每平方呎價值則約12,000元。

甄氏指出，疫情令市場對凍倉需求加劇，惟市場上凍倉物業放盤甚少，故上述海裕工業中心物業能吸引投資者入市。他又指，是次成交物業位於九龍東，料可滿足將軍澳大型住宅區及啟德新發展區的凍倉需求。

森信紙業集團（0731）主席、行政總裁兼執行董事李誠仁。

附屬公司去年8月遭債權人清盤

翻查土地註冊處資料，上述物業原業主為SAMSON PAPER COMPANY LIMITED，其公司董事包括李誠仁（LEE, SENG JIN）、周永源（CHOW, WING YUEN）、李汝剛（LEE, YUE KONG）、岑綺蘭（SHAM, YEE LAN PEGGY）等。該批人士為森信紙業集團的管理層。

不過據公司註冊處資料，上述SAMSON PAPER COMPANY LIMITED，於去年8月份已遭債權人自動清盤，並在去年9月份由接管人接手。