超級豪宅｜長和大班霍建寧赤柱舂磡角兩大屋傳獲買家9.8億洽購

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-02 21:00

超級豪宅市場蘊釀矚目大額成交。有市場消息透露，由長和（0001）聯席董事總經理兼執行董事霍建寧持有的赤柱舂磡角道64至66號兩間大屋，正獲買家以約9.8億元洽購。不過上述買賣消息仍未得到確認。

據了解，上述兩間大屋在近年已在市場低調放盤，雖然業主一直未有表明意向價，但有消息人士透露該兩大屋索價高達合共15億元。

舂磡角道66號屋曾由李小加承租3年

翻查資料，該大屋的住客來頭不少，其中舂磡角道66號屋，實用面積為3,954平方呎，在2011年至2013年曾由港交所前行政總裁李小加承租，月租高達28.8萬元。據悉，隨後在2015年減租至27萬元。至於另一間舂磡角道64號屋，實用面積6,265平方呎，目前由外籍人士承租，月租高達62萬元。

是次市傳買家以約9.8億元洽購上述兩間大屋，以該兩物業實用面積合共10,219平方呎計算，若交易落實，成交呎價約95,900元。不過上述買賣消息仍未得到確認。

長實樓神趙國雄去年底逾1億沽中半山雅賓利大廈

近月超級豪宅市場交投相當暢旺，相當不乏發展商高層，當中最矚目為有樓神之稱的長實（1113）執行董事趙國雄，以1.035億元沽出中半山雅賓利大廈（The Albany）中層單位連一個車位。新買家為內地上市公司大族激光董事長高雲峰。該單位實用面積約1,948平方呎，成交呎價約54,928元。

與唐英年、羅桂祥後人為鄰

雅賓利大廈屬區內著名豪宅，雲集不少名人富豪聚居，業主包括針織大王方鏗家族、維他奶創辦人羅桂祥的孫兒羅俊義等，而前政務司司長唐英年於2005年亦以7,000萬元購入兩個單位。