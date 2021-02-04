山頂文輝道豪宅地明截標　估值最高75億　呎價有望挑戰新高

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-04 15:40

山頂文輝道第9及11號住宅用地，將於明日（5日）中午截標。綜合市場資訊，該幅住宅地皮估值介乎約63億至75億元，每方呎樓面地價約4.35萬至5.2萬元，市場預計是次成交呎價，或有力挑戰上一幅文輝道地皮的最貴住宅官地呎價紀錄46,272元。

資料顯示，是次地皮為文輝道項目「一拆二」後推出的第二幅用地，規模較上一幅為細，地皮面積約54,542平方呎，最高可建樓面面積約144,972平方呎。

山頂文輝道地皮。（資料圖片）

明招標文輝道地皮提供135伙

發展局早前表示，上述文輝道地皮提供135伙，可跟毗連的文輝道第2、4、6及8號住宅聯合發展。據賣地章程，發展商可申請契約修訂，將兩個地盤的康樂設施及停車位等共用，協助兩幅地皮一同發展，有效降低建築成本，同時帶來協同效應。

九倉去年底120億奪首幅用地

去年12月山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地，由九倉（0004）以120億元奪得，以最高可建樓面約25.93萬平方呎計，每呎樓面地價為46,272元，較市場預期估值上限再高一成，創歷來住宅官地呎價最貴紀錄。

測量師：九倉有望再下一城

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓表示，今次項目比上一幅文輝道地皮的規模少四成多，投資額較低。他預料，上次奪標的山頂區最大業主九倉，今次出價相信仍然會比其他發展商進取，再次奪標的呼聲最高。

不過，參考政府剛公佈的其餘標價後，他預計九倉會調整入標價，以爭取更高的回報。

測量師料落成後每呎可賣12萬

普縉執行董事及企業發展部總監（估值及物業管理）張聖典則表示，山頂豪宅地供應十分有限，早前相鄰地皮的中標價．反映發展商對豪宅後市十分樂觀，對上述住宅用地估值為每平方呎樓面地價47,000元，總值約68億元，預期項目落成後每平方呎售價約12萬元。