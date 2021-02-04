劏房租管｜業主會批政府卸責　料近萬劏房將還原　逾2萬人無屋住

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-04 19:10

政府委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，小組將於下月底向政府提交報告。特首林鄭月娥今日（4日）率先於立法會預告，將立法制定劏房租務機制。 小組成員之一、香港業主會會長佘慶雲指，若政府通過立法，預料有一成劏房業主會還原單位不出租，估計將有2萬多個劏房戶無家可歸。他批評，討論租務管制時無顧及業主聲音，指過去出現不少「租霸」問題，但租管未有對他們作規管。他形容租管只是「業主管制」，批評劏房問題由政府一手造成，現時卻將責任推到業主身上。

政府去年委任劏房租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，(資料圖片/李澤彤攝)

特首林鄭月娥周四(4日)於立法會上公布，今個立法年度將立法制定劏房租務機制，稱劏房租務管制研究工作小組原則上認同應作適當租管，保障基層權益，而小組將會於3月底向政府和立法會提交報告。

業主代表：或立法前已還原單位

小組成員之一、業主會會長佘慶雲指，會於政府立法前還原所有單位，「一定會拆晒，香港唔再係投資市場。」他指，會向業主會成員交代決定及解釋因由，而現時已有不少會員對租管反感，形容是「一個氹」。他估計推行租管將導致一成業主還原單位。根據2018年出版的《2016年中期人口統計主題性報告》，當中提到全港現時約有9.27萬個劏房，合計約有20.97萬人居住在劏房內，佘慶雲推算最少有2萬多人將無家可歸。他亦估計不少業主或會在立法前，已還原所有單位。

業主會會長佘慶雲批評租管為「業主管制」。（資料圖片／盧翊銘攝）

形容租管為「業主管制」 討論漠視業主聲音

他指，社會討論租務管制時未有顧及業主聲音，就算身為小組成員之一，希望減輕租管對業主的殺傷力，惟往往難將業主意見帶入討論。他反映過往出現不少有問題的租客，「好似捉隻老鼠入米缸。」但租務管制未有意規管租客行為，形容現時擬議方案為「業主管制」。他又批評，劏房問題由政府一手造成，現時卻將責任推到業主身上。佘慶雲又說，疫情下不少業主已減租，認為日後的租管不應該設定劃一的上限，應交由市場決定。