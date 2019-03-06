納米盤掀入伙潮　盤點市區熱門租盤　月租企硬1.1萬起跳

樓價愈升愈有，新盤則「愈劏愈細」。港人為圓上車夢，只好蝸居於酒店房般大小的房間。翻查資料，近半年至少有5個主打納米戶的市區新盤入伙，提供近2,000伙。 「納米盤」迎入伙潮，租務市場難免受壓。以供應「重鎮」紅磡環海．東岸為例，去年驚現萬元以下租盤個案，一個實用面積194方呎的開放戶，以月租9,500元租出，創該盤新低。《香港01》特意盤點近日入伙的市區納米盤，了解其最新放租情況及回報率，大幅減租個案會否蔓延？

納米盤「重鎮」紅磡環海．東岸今年1月起陸續入伙，市場上出現約200個租盤。（洪嘉徽攝﹚

翻查資料，近半年堪稱「納米盤」的入伙潮，位於市區的亦有不少，包括紅磡環海．東岸、何文田加多利軒、大角咀利奧坊．曉岸、黃大仙鑽嶺、北角尚譽等，涉及近2,000伙。隨着主打納米戶的新盤入伙，這類「富貴劏房」租盤亦相繼湧現。

先講「重鎮」紅磡環海．東岸。今年1月起陸續入伙，共提供1,008伙，不但放盤多，租盤亦不少；據代理數據顯示，上月錄得50宗租盤成交，現時亦有約210個租盤。最近一宗成交是1C座高層L室，開放式單位間隔，實用面積約218平方呎，業主以10,500元放租，呎租約48.2元。

另外，去年12月起入伙的恒基（0012）旗下何文田加多利軒，提供250伙，其中69伙為開放戶，現時有60個待租盤，上月錄得5宗租務成交。入場門檻為中層單位H室，開放式間隔，實用面積180呎，月租叫價12,000元，呎租高達67元。

遠東發展（0035）的黃大仙鑽嶺、恒基的大角咀利奧坊．曉岸及北角尚譽合共提供683伙，市場上亦有放租盤，入場單位是鑽嶺高層E室，實用面積198呎，最新叫租11,000元，呎租約55.6元。（見圖表）

近半年入伙的市區新盤租務情況。

代理稱市區納米樓剛性需求大

新盤陸續放租，但中原地產九龍區董事陳光明認為，納米盤租金只會短期受壓。「個個同期放盤（租盤），會出現業主之間嘅競賽，互相減價爭租客，但消化完一輪，租金會慢慢上調。」他以紅磡環海．東岸作例子，該盤去年底開始收樓後，市場隨即出現約300個租盤，開放式預租單位月租因而跌穿1萬元，但現時租金已回升至平均11,000元，反映市場在消化百多個租盤後，租會進一步回升。

整體而言，陳光明認為，九龍區納米盤吸納量大，租出率較新界同類單位高，由於該區開放式單位一般建於提供百多伙的單幢大廈，租盤數量不多，供應較少所致。另外，這類單位租金走勢穩定，市場剛性需求大，他認為一般單身、擁有工作能力但未足以上車的市民會選擇承租該類單位。「好多人寧願畀貴少少租住市區，位置近商業區，交通方便，慳返好多時間！」

何文田區代理透露，區內有多間傳統名校，部分父母會為子女升學而租住該區單位。（資料圖片）

家庭客租納米樓為名校網

納米戶空間窄小，但不要以為只吸單身客，原來就連家庭客亦有需求。美聯物業何文田分行客戶主任黃健鑫透露，區內有多間傳統名校，部分家庭客為了替子女報讀心儀學校，以及方便上學，會考慮購入或租住該區入場門檻較低的開放式及1房單位。「有組家庭租客住新界，喺呢度（加多利軒）租開放式單位，媽媽係呢區湊女返學，可以閒時上嚟休息，有時又可以過夜！」

香港中文大學經濟學系副教授莊太量同意市場對納米樓有需求，又稱樓市自去年至今已完成調整期，長遠樓價將持續上升，這類單位是部分負擔能力稍遜市民的唯一選擇。但他同時警告︰「當樓價跌，無人會買納米樓，始終唔係『可以住人』嘅地方。」