直擊何文田新入伙盤　最平月租1.2萬元　「現代孟母」搶住租

樓價癲升，廣大市民難以上車，發展商將新盤單位「愈劏愈細」，已是常態。《香港01》翻查資料，近半年有不少主打納米戶的新盤入伙，單計市區已有紅磡環海．東岸、何文田加多利軒、大角咀利奧坊．曉岸、黃大仙鑽嶺、北角尚譽等，共涉近2,000伙。 其中，位處豪宅區何文田的加多利軒近日入伙，已有60個待租盤，佔全盤供應約四分之一，叫租低至1.1萬元。納米盤出名細，自然成不少「單身狗」，又或情侶檔「無選擇下」的選擇，但區內代理透露，該盤吸引了一眾望子成龍的父母租住，細小單位亦可體驗家長「大愛」。

九龍區成為「納米盤重鎮」，連傳統豪宅區何文田亦出現納米新盤。（張浩維攝）

近半年多個新盤落成入伙，九龍區頓成「納米盤重鎮」，單是紅磡環海．東岸已提供過千伙。位於何文田的加多利軒雖然只提供250伙，規模細小，但一樣搶眼，皆因樓盤位處豪宅區，最細單位僅161平方呎，其迷你廁所一度被大肆報導。

項目於去年12月開始交樓，現時有50個待租盤，佔全盤供應的五分之一，叫租介乎1.2萬至1.6萬元，入場單位是開放式中層H室，實用面積180平方呎，叫租1.2萬元，實呎租66元。記者實地視察高層H室開放戶，盤點四大租戶值得留神的地方。單位業主現時放租13,500元，呎租約75元，以438萬元買入價計，帳面租金回報近3.7厘。

加多利軒提供250伙，去年12月起交樓，現時有60個待租盤。（張浩維攝）

一、窗戶無法打開 靠露台通風

「一眼望晒」的開放式單位間隔方正 ，推開電子密碼鎖大門後，左邊為浴室，右邊是組合櫃及開放式廚房，中間則形成出入通道，惟走廊位置不太「見使」，卻已佔用約30方呎空間。

客廳方面，大約65方呎，若擺放雙人床已霸佔一半位置，故只能放梳化床，以維持數方呎的用膳及活動空間。

客廳連一個22平方呎的露台及落地玻璃窗，採光足夠，但窗戶卻無法打開。露台使用摺門設計，住客想保持室內空氣流通，只能依靠露台通風。單位雖然位處高層，但景觀仍以樓景為主，面向西南方的太平道舊樓住宅，部分面向靠近旺角的亞皆老街，下望會所泳池。

+ 3 + 2

二、20方呎「黑廁」設計 窄小非常

一個百多呎單位，很多位都是「慳得就慳」，例如浴室設計窄長，面積約20呎，洗手盆亦非常迷你。一如所料，浴室不設窗口，俗稱為「黑廁」設計，或會形成室內抽氣問題。

企缸則極為狹小，使用向內推的浴屏以擋水花，一般身型人士進入企缸並關上浴屏的話，仍感困難，身形健碩者或孕婦使用時或會有所不便。

另外，開放式廚房不設明火煮食，附設電磁爐、微波爐、抽油煙機及雪櫃等電器，鋅盆及水龍頭則藏在活動板之下，可騰出空間作料理台使用。

三、附近街道旺中帶靜 超市食肆齊備

單位雖小，但也有「過人」之處。該盤所在的何文田勝利道屬內街位置，連接市區主要道路亞皆老街及窩打老道，6分鐘便可走到旺角站，附近環境旺中帶靜之餘，交通非常方便。街道民生商舖林立，包括超級市場、茶餐廳、寵物店及髮廊等，平日人流不斷。大廈不設停車場，但樓下有時租泊車咪錶，方便住客泊車，又或走到旺角東站附近的大型停車場泊車。

大廈設有面積約2,022平方呎的會所，以及過千呎的戶外平台花園。會所設施包括20米長的戶外泳池、宴會廳、健身室及兒童遊樂室等。物業管理月費每呎約4.6元，以180平方呎單位計算，每月須繳交828元。

何文田勝利道屬內街位置，旺中帶靜之餘，交通非常方便。（張浩維攝）

四、位處名校網 獲「現代孟母」青睞

古時有孟母三遷，現代父母同樣為子女入讀名校而選擇居所。何文田位於傳統名校網，小學屬34學網，中學屬九龍城區，區內名校包括拔萃男書院、喇沙書院、香港培正中學、瑪利諾修院學校及九龍真光中學等。

何文田為九龍區老牌豪宅地段，這類納米單位較為罕見，美聯物業何文田分行客戶主任黃健鑫直言，該區不少家庭客購買或租下這區單位，大多數希望搬近校網，但有部分只為「買一個地址」，替子女報讀區內名校。

他早前接觸同棟開放式租客，發現他們並不是真正居住在這裡。「有組家庭客本身住新界，小朋友就係九龍塘返學，為咗方便太太接送囡囡，先生就係加多利軒租開放式，畀太太閒時上嚟休息用，有時阿囡好早返學，兩母女都可以前一日係度瞓返晚。」