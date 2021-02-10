嘉華第三代｜80後長三角打拼十載　鄧宇聰：上海、香港冇咩差異

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-10 08:45

近年多家本地地產商，陸續交棒予第三代，並嘗試開拓不同範疇。其中嘉華國際（0173）早年已拓展內地房地產市場，並交由鄧宇聰（Eugene）、即集團創辦人兼主席呂志和的外孫擔任其中一名舵手。作為一名「80後」，Eugene現管理一支500人的團隊，過去三年為集團「孭起」長三角地區6個房地產項目，投資額動輒近百億元計。他接受本報訪問時表示，上海等地的人才做事風格前衛兼具創意，「感覺好接近香港，其實（兩地）冇咩差異。」

鄧宇聰2011年加入嘉華幫手打理家族生意，專責內地業務。（梁鵬威攝）

在美國的大學畢業並取得創業研究及經濟雙學位後，Eugene回港曾任職私人銀行分析員，亦加入過四大會計師樓。2011年回巢幫手打理家族生意，現擔任嘉華國際上海區域業務及營運總經理，專責內地業務營運、市場營銷、產品設計等，並涉足內地各類房地產範疇，包括高端服務式公寓、頂級豪宅、甲級寫字樓、房地產綜合體等。

冀將綠色生活、文化藝術融入商業項目

在內地打拼近十年，見證中、港兩地的發展變遷，Eugene認為未來長三角地區極具潛力，「依個地方好前衛，當地市民想要好多新嘢，所以我都想帶多啲唔同服務俾佢地。」他表示，集團不斷在長三角開拓投資物業之餘，亦希望將綠色生活、文化藝術等概念，融合在旗下商業項目中。

南京綜合項目 總投資額近百億

Eugene指，自2018年起至今嘉華在長三角地區有多達6個新項目登場，當中，最大型為南京建鄴區河西新城南部的大型城市綜合體項目，可建總樓面面積約47.7萬平方米（513.4萬平方呎），總投資額接近100億元人民幣，將分七至八年多階段發展。

提到其得意之作，Eugene直指是上海嘉御里開放式商業街區項目。該項目可建總樓面面積約8,000平方米（8.6萬平方呎），由於與住宅嘉御庭及服務式公寓互相連接，他形容項目是把上海徐匯區的歷史人文氣息融合海派文化，讓居民有全新的體驗。

未來專攻高鐵站周邊地皮

至於去年初落成、位於上海市靜安區的甲廈上海盈凱文創廣場EDGE，提供14層寫字樓，Eugene透露，其中4層樓面獲獨立藝術機構UCCA尤倫斯當代藝術中心承租。而餘下的10層樓面，涉約12.9萬平方呎，據知將由一間國際級巨企全數承租。據市場消息透露，該大手租客為英國及瑞士合資的大型生物製藥企業阿斯利康。

疫情下，上海商廈跟香港一樣面對空置率高企問題，Eugene預計，上海城市整體經濟發展仍穩步向上，估計商廈租金走勢將跟隨大市平穩發展。

對於集團未來在內地的發展部署，Eugene表示，目前嘉華在內地擁有約200萬平方米（2,152.8萬平方呎）的土地儲備，未來會繼續積極投地，當中會以鄰近高鐵站周邊的地皮為首要吸納目標。

團隊擴大四倍 港人僅佔6名

隨著業務愈做愈大，其團隊的規模亦不斷擴張。由十年前他被派往上海工作時的約100人團隊，擴充至目前擁近500人。「內地工作團隊好年輕、好融洽，返工好似返大學咁，雖然都會有難題要面對，但大家嘅心態都係想做好件事，風氣相當唔錯。」

Eugene透露，目前其500人團隊中，連同自己只有6人來自香港，不過內地團隊的風格相當前衛、又具創意，「感覺好接近香港，其實（兩地）冇咩差異。」

鄧宇聰指，集團未來將積極競投內地鄰近高鐵站的項目。（梁鵬威攝）

他舉例說，團隊不時嘗試引入新想法於各項目之中，例如集團資助內地知名大學建立數據中心，或投資大數據相關的初創企業時，會同時把有關地產的數據（Property Tech）運用到集團本身的樓盤中，「以前成日要請Consultant（顧問），每次都要等幾個月，依家唔洗啦。」