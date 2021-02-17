菜檔「新界仔」租轉買　斥2410萬購天水圍地舖　呎價達5.6萬

撰文： 李彤 最後更新日期： 2021-02-17 16:53

去年以近每呎8萬元高價購入粉嶺街市舖的連鎖菜店「新界仔」，近日再度出手，據市場消息指，天水圍一商場地舖獲「新界仔」以約2,410萬元購入，建築呎價達5.6萬元，媲美核心消費區地舖。

據了解，該天水圍商場俊宏軒地下L21號舖，建築面積約434平方呎，現由「新界仔」以每月租約5.2萬元租用。據市場消息指，舖位新近以約2,420萬元成交，新買家為持有「新界仔」的加禾農業董事李小玲，即由租客「升呢」做業主，以建築面積計，呎價達5.6萬元。

而是次俊宏軒舖位的原業主，於2012年9月以約3930.1萬元買入俊宏軒商場地下L19、L20、L21共3個舖位，目前暫售出其中一舖。

新界仔三度入市掃街市舖

值得留意，「新界仔」於2019年11月已斥約2,380萬元買入俊宏軒商場地下L22號舖，毗連新成交之舖位，故是次屬加碼入市。

事實上，疫情下，人人居家抗疫，造就街市舖位有價有市，肉檔菜檔生意逆市上升，「新界仔」亦密密吸貨，過去一年多內三度入市，合共涉資逾7,700萬元。如去年以約2,950萬元購入的粉嶺聯安街地舖，同屬「租轉買」，建築面積380平方呎，建築呎價達7.8萬元，若以實用面積計，每呎達13萬元。