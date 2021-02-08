佳寶半百億建地產王國　今年轉軚狂沽貨　傳放盤名單總部叫價18億

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-08 12:52

去年11月底政府就工商舖物業「撤辣」，不少投資者趁機沽貨減磅。其中「平民超市」佳寶食品超級市場（下稱佳寶）老闆林曉毅，過去多年在港密密掃貨，自2007年起至今已吸納至少67項物業，包括65個舖位及兩項工廈物業，以購入價計涉額高達約55億元。

不過，今年首月佳寶卻突然轉軚，連環四度沽貨，包括賣出兩個逾億元的巨舖。事實上，去年底市場已流出一份有關佳寶放盤的名單，涉約15項物業可供出售，意向價計涉額共約28億元，包括佳寶位於葵涌的總部大廈，意味佳寶過去十三年建立的投資物業王國，正在作出大規模調整。

疫情下超市生意不跌反升，連內地品牌錢大媽亦圖來港搶佔街市市場份額之際，在港創立約30年的佳寶，近日卻頻頻放售物業。

連沽大圍、天水圍兩個逾億巨舖

自今年1月起，佳寶經已四度沽貨，當中涉額最大為大圍積存街60至68號全幢巨舖，上月中以2.05億元易手，物業樓高五層，全幢面積約1.8萬平方呎。上月初佳寶又以1.05億元沽出天水圍俊宏軒1樓101至102號舖。

同月，佳寶又分別以4,200萬及6,500萬元沽出深水埗福榮街1號及3號地舖連入則閣樓及小西灣道23號富怡花園地下56至62號舖，4項目物業合共套現約4.17億元。至於市場消息指去年12月佳寶以1.3億元沽出九龍城御門前地下A號舖，林曉毅則否認。

佳寶旗下大圍積存街60至68號全幢巨舖，上月以2.05億元售出。

佳寶總部叫價18億 設售後租回條款

去年底，市場更傳出一份佳寶的放盤名單，顯示旗下有15項物業可供出售，當中13項為佳寶自用物業。最矚目及涉資金額最大，為佳寶用作總部的葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心，意向價高達18億元。

物業原為樂基工業大廈，由佳寶於2010年6月以3.48億元購入，全幢面積約29.17萬平方呎，由佳寶自用作為總部。據土地註冊處資料，佳寶自2010年至2019年4月期間，曾三度就物業向恒生銀行承做按揭，相關按揭貸款金額不詳。據知若然物業沽出，新買家可售後租回予原業主佳寶，享4厘回報。

除總部外，其餘待售的物業中，售價較高的有如屯門鄉事會路112至140號雅都花園地下16、39、40號舖、香港仔大道210、210A及212號地舖，意向價分別為1.6億及1.45億元。其次，旺角登打士街37號地下及西環卑路乍街1G至1K號澤安閣地下E、F及G舖，叫價同樣為1.2億元。

至於其餘的舖位則分布於小西灣、鰂魚涌、深水埗、土瓜灣、葵涌及荃灣等地區，意向價介乎4,800萬至9,500萬元。

林曉毅否認大規模放售物業

記者就放售旗下多項物業一事致電林曉毅查詢，林氏否認，並表示「邊有呀！」隨即掛線。而早前林曉毅曾向本報透露，疫情下，去年全年佳寶的生意額按年增加兩成，又指市民多買餸自己煮，縱然市場出現不少競爭，佳寶客源仍穩定，固定街坊客並無流失。

對於市傳佳寶密密沽貨套現，有市場人士透露，近月佳寶動作多多，連環沽出旗下自用舖位套現，或與去年大手掃入億京旗下葵涌永建路22號工廈2樓至10樓有關，該批樓面涉及約26萬平方呎，市傳涉額達13億元，該廈更已易名為「佳寶22」。據知，項目尚在樓花階段已獲佳寶率先認購大批樓面作倉儲用途，估計密密套現與換貨有關。

市傳佳寶斥資13億元購入葵涌永建路22號工廈2樓至10樓。

18歲偷渡來港賣水果 2007年始投資工商舖

翻查資料，林曉毅的投資歷程大約在佳寶生意上軌道之後才展開。現年約58歲的林曉毅，早在四十年前偷渡游水來港發展，初期在柴灣售賣水果。1991年林氏與其他拍擋合資創立凍肉舖，直至1997年林氏改為獨自發展，其生意規模之後有不錯增長，林氏遂在2007年開始涉足工商舖物業投資，密密掃貨，買入舖位自用及收租，以半百億建立其地產王國。