CCL按周再升0.18%　中原：料未來樓價反覆向上

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-11 18:02

中原城市領先指數CCL最新報176.53點，按周升0.18%，屬連升兩周，兼創五周新高，終止早前三周連跌，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，是樓價轉勢向上的信號，新春前，市場上筍盤陸續被消耗，預料樓價反覆上升即將出現，相信新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多。

據最新數字，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.12點，按周升0.11%。CCL（中小型單位）報176.72點，按周升0.26%。三大整體指數齊升兩周，CCL累升0.85%，CCL Mass累升0.86%，CCL（中小型單位）累升0.89%。

至於CCL（大型單位）報175.51點，按周跌0.24%。豪宅樓價連續五周企穩於175點上下，顯示山頂文輝道第9及11號住宅地截標前，市場觀望氣氛濃厚。而上一幅山頂文輝道第2、4、6及8號住宅地截標前，豪宅樓價連升五周共4.33%。

港島樓價按周升3.3% 為84周以來最大

港島CCL_Mass報188.93點，創二十三周新高，按周升3.3%，升幅為八十四周（即2019年6月）以來最大。九龍CCL_Mass報170.63點，按周跌2.00%。新界東CCL_Mass報189.34點，按周跌0.36%。新界西CCL_Mass報162.79點，按周跌0.11%，近八周持續一升一跌。分區樓價走勢各自發展，上周四區樓價三區升一區跌，今周一區升三區跌，展望準備反覆向上突破。

第四波疫情十周計，CCL累升0.56%。樓價成功擺脫疫情的影響，結束反覆爭持的局面，並有回升跡象。此外，回顧鼠年樓價走勢，鼠年最後一周的CCL報176.53點，與豬年最後一周的177.09點相比，全年樓價微跌0.32%。