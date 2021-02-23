匯璽海景銀主盤3550萬沽　四年帳面貶值近800萬

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-02-23 15:20

有內地客於2017年斥資逾億元購入三伙南昌站匯璽海景大單位，惟該批單位去年12月一同淪為銀主盤，並推出市場標售。其中一伙中低層單位，新近以3,550萬元易手，較2017年購入價約4,346.8萬元，帳面大幅貶值約18%或近800萬元。

利嘉閣地產分行分區董事鄭運就表示，匯璽2A期1A座中低層A室，為銀主盤，實用面積約1,503平方呎，屬三房套房間隔，望園景及海景，新近以3,550萬元易手，成交呎價約23,619元。據悉，原業主於2017年4月以約4,346.8萬元購入上述單位，持貨近四年，單位帳面貶值約796.8萬元或18%。

內地客2017年斥逾1.23億購3伙

翻查資料，上述單位的原業主姓鄭（ZHENG），英文姓名為普通話拼音。除上述成交單位外，他於2017年底分別以3,966.51萬及3,994.34萬元，購入同屋苑2A座36樓B室及其樓上37樓B室，兩單位均為四房兩套房間隔，實用面積1,327平方呎，即該名內地客當時合共斥資逾1.23億元入市。

鄭運就補充，匯璽二月至今累錄約4宗二手成交個案，平均成交呎價約23,911元，屋苑現時約有250個二手盤，最低入場價由640萬元起。